Türkiye, Bosna Hersek'i 3-2 yendi

Türkiye Erkek Buz Hokeyi A Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bosna Hersek'i 3-2 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan maçın ilk periyodunu 6. dakikada Ferhat Bakal, 9. dakikada Emin İnandı'nın ve 16. dakikada Bertan Demirdelen'in golleriyle 3-0 üstün bitirdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Bosna Hersek, 22. dakikada Nikko Gakovic'in golüyle durumu 3-1 yaptı. Periyodun devamında başka gol olmadı ve Türkiye son 20 dakikalık bölüme 3-1 önde girdi.

Bosna Hersek, Eldar Musovic'in 44. dakikada kaydettiği golle durumu 3-2'ye getirdi. Karşılaşmanın devamında iki takım da skor üretemedi ve ay-yıldızlılar sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, puanını 9'a yükseltti

Türkiye, A Grubu'nun dördüncü maçları sonunda puanını 9'a çıkardı.

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek galibiyetinin ardından 9 puana ulaştı ve averajla 3. sırada kaldı. Günün diğer karşılaşmasında ise Kırgızistan, Türkmenistan'ı 8-1 yenerek 12 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. 9 puanda kalan Türkmenistan da averajla 2. sırada yer aldı.

Güney Afrika'yı 4-2 mağlup eden Lüksemburg, kazandığı 3 puanla 4. sıraya yükseldi. 3 puanlı Güney Afrika averajla 5. sırada bulunurken, 4 maçta puan çıkaramayan Bosna Hersek son sırada kaldı.