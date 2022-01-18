Üye Girişi
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı

18.01.2022 23:14
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva Yerleşkesi Kampüsünde Türkiye'de bir ilk olarak kayak tesisi açıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva Yerleşkesi Kampüsünde Türkiye'de bir ilk olarak kayak tesisi açıldı.

Yaklaşık 2 Milyon TL'ye mal olan ve 400 metre uzunluğundaki kayak tesisinin açılışı düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva kampusu içerisinde yer alan ve Bitlisli İş insanı Ahmet Eren tarafından finanse edilen 400 metrelik kayak merkezi eğitim amaçlı kullanılacak

Bitlisli iş insanı Ahmet Eren tarafından finanse edilen tesis Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü açılış töreni BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın açılış konuşması ile başladı. Elmastaş, kayak tesisinin inşasında büyük katkıları olan Bitlisli İş insanı Ahmet Eren'e teşekkür etti. Elmastaş, konuşmasında şunları söyledi:

"Kayak merkezimiz 400 metre uzunluğunda bir tesis. Bu tesisimiz eğitim amaçlı yapılmış bir kayak tesisidir. Türkiye'de bir ilk. Başka üniversitelerde yok. Üniversitedeki ilk tesis ve Türkiye'de başka bir örneği de yok. Tabii eğitim amaçlı olarak yapılmış olabilir. Ancak biz 400 metreye önümüzdeki yıl 200 metrede daha ilave ederek pisti 600 metreye uzatmayı düşünüyoruz. Burada öğrencilerimiz eğitim görecek. Sadece üniversite öğrencilerimiz değil, aynı zamanda diğer öğrencilerimiz de buradan istifade edebilecek. Yine Bitlisli hemşerilerimiz de istediklerinde gelip burayı kullanabilecekler. Dolayısıyla önemli bir merkez. İnşallah hayırlara vesile olur. Tesisin yapılmasında emeği geçen Eren Holding büyük bir özveriyle çalıştılar. Onların sayesinde buraya kadar getirdik ve 2 milyondan fazla bir yatırım. Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e çok teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından minik öğrencilerin halkoyunları gösterileri ve kurdele kesimi ile tesis hizmete açıldı.

Açılışın ardından gece de kayakçılar tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. Bitlis Çiftkaya Kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte Bitlisli kayakçılar ellerinde meşalelerle gösteri düzenlediler. Program havai fişek ve söylenen şarkılarla sona erdi. - BİTLİS

Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı
Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı

YORUMLAR
500

Eren Üniversitesi, Ahmet Eren, Türkiye, Bitlis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı - Son Dakika Spor


Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği bir aşamadayız Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği bir aşamadayız         
23:11
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı         
10:50
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek         
10:19
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
23:11 Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği bir aşamadayız
22:59 Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka
22:55 Hindistan'da dört kollu ve dört bacaklı bebek infial yarattı!
22:33 Marketlere kesilen 2.7 milyarlık cezanın gerekçesi netleşti!
22:31 Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı
22:07 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı
21:55 Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti
21:38 Arap definecilerin topraktan çıkardıkları cisim hareketlenince besmele çektiler
21:06 Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu
20:59 Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 23:22:05. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement