Yorumcular pusuya yatmış bu anı bekliyordu! Jorge Jesus'a yapılan eleştiri şaşırtmadı - Son Dakika
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Yorumcular pusuya yatmış bu anı bekliyordu! Jorge Jesus'a yapılan eleştiri şaşırtmadı

26.12.2022 12:24

Türkiye'de birçok futbol yorumcusu tarafından kabul görmeyen 3'lü savunma sistemi, Fenerbahçe'nin peş peşe yaşadığı 2 yenilgi sonrası tekrar tartışılmaya başlandı. Maç içerisinde bu sisteme dönerek başarılı birçok sonuca imza atmasına rağmen Jorge Jesus, Trabzonspor yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Trabzonspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus hedefte. Birçok futbol yorumcusu, tıpkı Vitor Pereira'ya yaptıkları gibi Jesus'u da 3'lü savunma sistemi üzerinden eleştirdi.

SİSTEMİ TARTIŞILIYOR

Trabzonspor maçına 3'lü savunmayla başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetimindeki en silik oyunlarından birini sergiledi. Ligde üst üste 2 maç kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un sistemi tartışılmaya başlandı.

VITOR PEREIRA'YA DA AYNISI YAPILMIŞTI

Türkiye'de birçok futbol yorumcusu tarafından kabul görmeyen 3'lü savunma sistemi, Jorge Jesus'un da karşısına çıktı. Yorumcular tıpkı sarı-lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira'ya yaptıkları gibi, Jesus'u da bu sistem üzerinden eleştiriyor. Deneyimli hocanın ise bu plandan dönmeye niyeti yok. Jorge Jesus daha önce de yaptığı birçok açıklamada, maç içerisinde sürekli sistem değiştirdiğini ve insanların formasyona çok takılmaması gerektiğini ifade etmişti.

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SON DAKİKA: Yorumcular pusuya yatmış bu anı bekliyordu! Jorge Jesus'a yapılan eleştiri şaşırtmadı - Son Dakika
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