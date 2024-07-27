Türkiye'de ilk kez Hike And Fly Anatolia yarışması Aksaray'da başladı - Son Dakika
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Türkiye'de ilk kez Hike And Fly Anatolia yarışması Aksaray'da başladı

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Türkiye'de ilk kez düzenlenen Hike And Fly Anatolia yarışması Aksaray'da başladı. 17 sporcu Türkiye ve çeşitli ülkelerden katıldığı yarışma koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeriyor. Yarışma, Aksaray'ın turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor ve yabancı sporcular tarafından başarılı bir şekilde tamamlandı. Yarışmanın ikinci etabı ise yarın Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

27.07.2024 17:39
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- Hike And Fly Anatolia Türkiye'de ilk kez Aksaray'da başladı

AKSARAY - Türkiye'de ilk kez yapılan Hike And Fly Anatolia yarışması Aksaray'da başladı. Türkiye ve çeşitli ülkelerden 17 sporcunun katıldığı yarışma koşuyla başlayıp yamaç paraşütü uçuşuyla devam etti.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren Hike And Fly Anatolia yarışması Türkiye'de ilk olarak Aksaray'da başladı. Türkiye başta olmak üzere Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Çekya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Kolombiya ile Yeni Zelanda'dan sporcuların katıldığı ve ülke turizmine önemli katkıda bulunacak olan Hike And Fly Anatolia etkinliği sabah saat 08.00'de Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere beldesinden başladı. Koşuyla start alan yarışma çerçevesinde 17 sporcu Aksaray Mokisos Antik Kenti'nden Hasan Dağı kalkış alanına kadar koştu. Hasan Dağı yamaçlarına tırmandıktan sonra yamaç paraşütü kalkış alanından havalanan pilotlar, Selime Katedrali'ne iniş yaptı. Melendiz Çayı'nın şekillendirdiği Selime, Belisırma ve Ihlara Vadisi boyunca tempolu bir koşuyla devam eden yarışma, sporcuların Ihlara Vadisi cam terasına ulaşmasıyla tamamlandı. Yabancı sporcular yarışmanın özelliklerinden bahsederek Aksaray etabının çok güzel ve başaralı şekilde tamamlandığını söyledi.

"Kendileri sadece bir spor faaliyeti yapan sporcu değil aynı zamanda bunlar birer gönül elçileri"

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Aksaray'ımıza 16 ülkeden gelen 17 sporcumuz Aksaray'a değişik bir renk verdiler. Aksaray'ın tanıtımı konusunda ülkemizin tanıtımı konusunda büyük bir şans olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Aksaray'ımız hep ön planda, Hasan Dağı'mız, Ihlara'mız hep ön planda oldu. Hike And Fly, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın organizasyonu çerçevesinde burada yapılıyor. Devamını diliyoruz tabii. Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Kendileri sadece bir spor faaliyeti yapan sporcu değil aynı zamanda bunlar birer gönül elçileri. Aksaray'ın dünyaya tanıtımı konusunda her birinin değerli olduğunu özellikle kendilerine de söyledim. Gittikleri yerlerde Aksaray'ın turizm zenginliklerini her fırsatta tanıtmaya devam ediyorlar. Yamaç paraşütünün Hasan Dağı eteklerinde yapılması ülkeler arasındaki diyalogu artırma noktasında özgürlüğü ifade eden yamaç paraşütünün kanatları vasıtası ile göklere doğru yükselmek aynı zamanda barışı, huzuru sergileyen bir spor dalı" diye konuştu.

"Yarışmanın Aksaray etabını tamamladık"

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Kapadokya bölgesinde alternatif turizm çeşitliliğini ve turizmden elde edilen katma değeri arttırmayı hedeflediklerini, bu nedenle çeşitli organizasyonlar planladıklarını belirterek, "Yarışmanın Aksaray etabını tamamladık. Sporcular Helvadere beldesinden verilen startla Antik Nora kentinden geçip Hasandağı yamaç paraşütü alanına kadar olan zorlu güzergahı tempolu yürüyüş ile tamamladı. Hasandağı yamaç paraşüt pistinden tekrar başlangıç alan sporcular paraşütleri ile havalanarak Selime Katedraline uçtu. Belirlenen bölgeye güvenli inişlerini yapan sporcular buradan da bölgemizin büyük ilgi gören 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi içinden tekrar yürüyüşe geçerek ajans olarak yapımını desteklediğimiz Ihlara Cam terasta yarışmayı tamamladılar" şeklinde konuştu.

Yarışmanın Aksaray etabını Fransız sporcu Remi Bourdelle 1. olarak tamamlarken, yarışmanın 2. Etabı yarın Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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