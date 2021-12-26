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Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın - Son Dakika

Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın

26.12.2021 15:08
Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın

- Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın Türkiye Rallikros Şampiyonası Kocaeli'de nefes kesiyor Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan Türkiye Rallikros Şampiyonası'nda final heyecanı TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde başladı.

- Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın

Türkiye Rallikros Şampiyonası Kocaeli'de nefes kesiyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan Türkiye Rallikros Şampiyonası'nda final heyecanı TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde başladı. Şampiyonada ilk kez finale 2 kadın sporcu çıktı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşen bin 500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında ilerleyen yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirildi. Şampiyonada 25 sporcu arasından Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk 2 kadın sporcu Özlem Uludağ Gülcan ve Elif Gizem Filiz ise dikkat çekti.

Erkekler ile aynı pistte aynı şartlarda rekabet etmek çok keyifli

Erkekler ile aynı pistte ve aynı şartlarda rekabet etmenin çok keyifli olduğunu kaydeden, Özlem Uludağ Gülcan, "2018 yılından bu yana aktif olarak otomobil sporlarıyla ilgileniyorum. 2019-2021 yıllarında Türkiye Ralli Şampiyonası kadın pilotlar birincisiyim. İlk kez Türkiye Ralli Şampiyonası final yarışlarına katılıyorum. Rallikros şampiyonası final yarışları her şehrin ve her kulübün kendi düzenlediği otokros finalistlerinin gönderildiği bir yarış ve toplu çıkışı olan bir yarış. Yaklaşık 25 sporcuyuz ve sadece 2 kadın sporcu var. Bunların içinde tabii kadın olarak burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bu sayımızın da artmasını umut ediyoruz. Erkeklerle aynı pistte aynı şartlarda rekabet etmek çok keyifli. Zaman karşı değil de damalı bayrağı görmeye çalışmak yan yana start almak ve finiş görmeye çalışmak çok keyifli. Otomobil sporları kadın ve erkek ayrımının olmadığı bir spor, eşit şartlarla aynı pistte aynı kategoride otomobillerle beraber yarışıyoruz. Otomobil sporları kadın ve erkek ayrımının olmadığı en eşit sporlardan bir tanesidir" dedi.

Amacımız burada 'kadına şiddete hayır'ı belirtmek

Elif Gizem Filiz ise, "Profesyonel yarış hayatıma 2017'de Tosfed Yıldızını Arıyor Şampiyonasına katılarak başladım. Şu anda da ilk defa bir final yarışına çıkıyorum. Amacımız burada kadına şiddete hayır' belirtmek. Arabalarımızda ki çıkartmalarımızla da bunları belirtiyoruz. Burada sadece 2 kadın sporcu start alıyoruz. Bunlardan biri de benim. Benim için zorlu bir süreç. Sıkı bir deneyim olacak. Bu spora babam ile başladım aslında o da pilot ve copilotluk yaptı. Onun sayesinde buralardayız diyebiliriz. Güzel ama zorlu bir süreç benim için. Bakalım finalde yarışmaya çalışacağız. Şimdilik her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.

Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın
Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın
Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın
Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın
Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Otomobil, Türkiye, Körfez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın - Son Dakika Spor


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