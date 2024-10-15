Türkiye'den Tarihi Galibiyet - Son Dakika
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Türkiye'den Tarihi Galibiyet

A Milli Takım, İzlanda'yı 4-2 yenerek tarihindeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

15.10.2024 00:46
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda rakibini 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da tarihindeki ilk galibiyeti elde etti.

Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi.

Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Liderlik sürdü

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini de sürdürdü.

Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, yenilmezliğini de devam ettirdi.

Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

Kenan Yıldız cezalı duruma düştü

Milli takımda, İzlanda karşılaşmasında gördüğü sarı kartla, grup maçlarındaki ikinci sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Kenan, ay-yıldızlı ekibin Galler ile Kayseri'de 16 Kasım'da oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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