Türkiye Drone Şampiyonası 2025'te İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Drone Şampiyonası 2025'te İstanbul'da

05.07.2025 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Hava Sporları Drone Şampiyonası'nın final etapları gerçekleşti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Yarışları 2025 Türkiye Şampiyonası'nın final ayağı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Maltepe Hasan Polat Stadı'nda düzenlenen organizasyonda AA Spor Kulübü adına Emrullah Yılmaz mücadele etti.

Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen 2 etap sonunda 142 kayıtlı pilottan 85'i yarışlara katılırken, final etabında en hızlı 32 pilot zirve mücadelesi verdi.

Final etabında 4'ü asil 2'si ise yedek olmak üzere ilk 6'daki pilotlar, 2026'da milli takımda yer alarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

AA Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, yarışı 23. sırada bitirdi.

Emrullah Yılmaz, yarışmanın ardından şunları aktardı:

"Türkiye Hava Sporları Federasyonunun İnsansız Hava Araçları kategorisindeki şampiyonanın final etabını yaptık. Elemeler Ankara ve İstanbul'da yapıldı. 16'şar pilottan ilk 32 pilotla burada yarıştık. Yarış çok güzeldi, federasyonumuza bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum. AA Spor Kulübünü temsilen katıldım yarışmaya. Ajansımızın değerli yöneticilerine bana bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Drone yarışları dünyada çıkışta. Dünya çapında çok iyi pilotlar var. İmkanlarımız biraz kısıtlı. Bu imkanların geliştirilmesi noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor."

Can Tayfun: "Eğlenceli yarışlar oldu"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Can Tayfun, organizasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hızlı, gergin ve eğlenceli bir şampiyona geçirdiklerini söyledi.

Ankara ve İstanbul'da yapılan sıralama etaplarının ardından finalleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Tayfun, "Ankara ve İstanbul sıralama yarışlarında 85 pilot start aldı. Bunların içinden en iyi 32 pilot burada yarıştı. Çok güzel bir hava, çok güzel bir ortam vardı. Hem hızlı hem hafif gergin hem de eğlenceli yarışlar oldu. Burada seçilen ilk 4 pilotumuz, milli takımı oluşturacak. 2 pilot da yedek, toplam 6 kişilik milli takım oluşacak. Bu milli takımımız inşallah 2026'da Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hava sporlarında dünyada sözü geçen ülkelerden olduğunu aktaran Tayfun, şöyle devam etti:

"Dünyada ilk 6'nın içindeyiz. Daha da ileri çıkabilmek istiyoruz. Geçen sene Türkiye'de Dünya Hava Sporları Federasyonunun bir yarışını gerçekleştirdik. Bu sene bu organizasyonu inşallah eylül ayında yineleyeceğiz. Yurt dışından pilotlar da gelecek. Hedefimiz bu, bu bir spor olmasının yanında aynı zamanda bir meslek. Biz istiyoruz ki bu çocuklar drone mesleğiyle, teknolojiyle, mekatronikle tanışsınlar. Amacımız bu, en güzel ortamı sağlamaya çalışıyoruz."

Organizasyonu rekor katılımla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tayfun, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca hem Türkiye'de hem yurt dışında sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu sene 142 kayıt vardı, rekor sayıda. 85 pilot start aldı, bu da rekor sayıda bir starttı. Demek ki ilgi çok artıyor. İnşallah 2 yeni branşımız açılacak. Drone futbolu ve drone simülatör yarışları. Seneye hep beraber inşallah göreceğiz ki 10 kat fazla sporcumuz olacak. Yeni branşlar çok daha hızlı gelişecek. Drone yarışlarına değer artıyor ve diğer branşlarla bu spor çok hızlanacak."

Tayfun, saha eksiklerinin bulunduğunu ve bunun çözüme kavuşması durumunda Türkiye'nin branşta çok daha iyi durumlara geleceğini de sözlerine ekledi.

Organizasyon, madalya töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Etkinlikler, Teknoloji, istanbul, Maltepe, Türkiye, Pilot, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Drone Şampiyonası 2025'te İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbulluları uyardı AKOM sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbulluları uyardı
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç bir kişiyi hayattan kopardı 15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç bir kişiyi hayattan kopardı
Arkadaşlarıyla iddialaşıp köprüden Kızılırmak’a atlayan genç kayboldua Arkadaşlarıyla iddialaşıp köprüden Kızılırmak’a atlayan genç kayboldua
Yalova’da tersanede vinç kazası 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yalova'da tersanede vinç kazası! 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Hamas, Gazze’de yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti

20:46
Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında karar verildi
Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında karar verildi
18:48
Muhittin Böcek için tutuklama talebi
Muhittin Böcek için tutuklama talebi
18:26
Ömer Çelik’ten Özel’in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
17:32
Paris’te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
16:53
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel’den zehir zemberek sözler
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel'den zehir zemberek sözler
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
08:48
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
08:19
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor
Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
07:57
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
07:27
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
02:03
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 21:18:35. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Drone Şampiyonası 2025'te İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.