Türkiye Drone Şampiyonası 2025'te İstanbul'da

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Yarışları 2025 Türkiye Şampiyonası'nın final ayağı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Maltepe Hasan Polat Stadı'nda düzenlenen organizasyonda AA Spor Kulübü adına Emrullah Yılmaz mücadele etti.

Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen 2 etap sonunda 142 kayıtlı pilottan 85'i yarışlara katılırken, final etabında en hızlı 32 pilot zirve mücadelesi verdi.

Final etabında 4'ü asil 2'si ise yedek olmak üzere ilk 6'daki pilotlar, 2026'da milli takımda yer alarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

AA Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, yarışı 23. sırada bitirdi.

Emrullah Yılmaz, yarışmanın ardından şunları aktardı:

"Türkiye Hava Sporları Federasyonunun İnsansız Hava Araçları kategorisindeki şampiyonanın final etabını yaptık. Elemeler Ankara ve İstanbul'da yapıldı. 16'şar pilottan ilk 32 pilotla burada yarıştık. Yarış çok güzeldi, federasyonumuza bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum. AA Spor Kulübünü temsilen katıldım yarışmaya. Ajansımızın değerli yöneticilerine bana bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Drone yarışları dünyada çıkışta. Dünya çapında çok iyi pilotlar var. İmkanlarımız biraz kısıtlı. Bu imkanların geliştirilmesi noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor."

Can Tayfun: "Eğlenceli yarışlar oldu"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Can Tayfun, organizasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hızlı, gergin ve eğlenceli bir şampiyona geçirdiklerini söyledi.

Ankara ve İstanbul'da yapılan sıralama etaplarının ardından finalleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Tayfun, "Ankara ve İstanbul sıralama yarışlarında 85 pilot start aldı. Bunların içinden en iyi 32 pilot burada yarıştı. Çok güzel bir hava, çok güzel bir ortam vardı. Hem hızlı hem hafif gergin hem de eğlenceli yarışlar oldu. Burada seçilen ilk 4 pilotumuz, milli takımı oluşturacak. 2 pilot da yedek, toplam 6 kişilik milli takım oluşacak. Bu milli takımımız inşallah 2026'da Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hava sporlarında dünyada sözü geçen ülkelerden olduğunu aktaran Tayfun, şöyle devam etti:

"Dünyada ilk 6'nın içindeyiz. Daha da ileri çıkabilmek istiyoruz. Geçen sene Türkiye'de Dünya Hava Sporları Federasyonunun bir yarışını gerçekleştirdik. Bu sene bu organizasyonu inşallah eylül ayında yineleyeceğiz. Yurt dışından pilotlar da gelecek. Hedefimiz bu, bu bir spor olmasının yanında aynı zamanda bir meslek. Biz istiyoruz ki bu çocuklar drone mesleğiyle, teknolojiyle, mekatronikle tanışsınlar. Amacımız bu, en güzel ortamı sağlamaya çalışıyoruz."

Organizasyonu rekor katılımla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tayfun, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca hem Türkiye'de hem yurt dışında sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu sene 142 kayıt vardı, rekor sayıda. 85 pilot start aldı, bu da rekor sayıda bir starttı. Demek ki ilgi çok artıyor. İnşallah 2 yeni branşımız açılacak. Drone futbolu ve drone simülatör yarışları. Seneye hep beraber inşallah göreceğiz ki 10 kat fazla sporcumuz olacak. Yeni branşlar çok daha hızlı gelişecek. Drone yarışlarına değer artıyor ve diğer branşlarla bu spor çok hızlanacak."

Tayfun, saha eksiklerinin bulunduğunu ve bunun çözüme kavuşması durumunda Türkiye'nin branşta çok daha iyi durumlara geleceğini de sözlerine ekledi.

Organizasyon, madalya töreniyle sona erdi.