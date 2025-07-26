Türkiye EYOF 2025'te 2 Madalya Daha Kazandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) milli sporcular, 2 madalya daha elde etti.

Yağız Celal Delice, Toprak Ege Özdemir, Velat Bulut ve Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil'den oluşan Atletizm Erkek Milli Takımı, İsveç bayrak yarışında 1.53.58'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Masa tenisi branşında Türkiye'yi temsil eden Görkem Öçal ise tek erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 23'e yükseldi.