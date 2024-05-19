Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenerek ikinci galibiyetini elde etti - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenerek ikinci galibiyetini elde etti

Türkiye, Fransa\'yı 3-0 yenerek ikinci galibiyetini elde etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa'yı 3-0 yenerek, ikinci galibiyetini elde etti. Türkiye, üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alarak finallerde yer alma hakkı kazandı.

19.05.2024 21:29
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Salon: Antalya

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Angela Grass (Brezilya)

Fransa: Respaut, Rotar, Olinga Andela, Gicquel, Diouf, Sylves (Giardino, Bernard, Ndiaye, Stojiljkovic, Giardino)

Türkiye: Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Tuğba İvegin, Beyza Arıcı, Elif Şahin ( Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altıntaş, Hande Baladın)

Setler: 19-25, 16-25, 19-25

Süre: 72 dakika (23, 26, 23)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa'yı 3-0 yenerek, ikinci galibiyetini elde etti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin dördüncü ve son maçında Fransa ile Türkiye karşılaştı.

Voleybolseverler, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

İlk sete hızlı başlayan "Filenin Sultanları", ilk dakikalarda rakibi karşısında 3-0 öne geçti. Daha sonraki bölümde Fransa'nın sayılarına engel olamayan ay-yıldızlılar, molaya 11-7 üstün girdi. Bir ara hücumdaki etkisini artırarak 6 sayılık farka ulaşan (10-16) "Filenin Sultanları", ilk seti etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 25-19 önde tamamladı. 0-1.

İkinci sette de üstünlüğü sürdüren ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısında 11 sayılık farka ulaştı: 9-20. Fransa'nın setin sonlarında farkı kapatma çabası karşısında savunmada istediğini yapamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü setin başında 7-2 geriye düşünce başantrenör Daniele Santarelli, mola aldı. Mola dönüşü farkı kapatan ay-yıldızlı takım 9-9'luk eşitlikten sonra öne geçti: 11-9. "Filenin Sultanları" üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Türkiye'den 4'te 2

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmiş, İtalya'ya 3-1 yenilmişti.

Bu sezon lige 3-0'lık Almanya galibiyetiyle başlayan Fransa ise daha sonraki maçlarında Polonya'ya 3-0 yenildi, Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

"Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele verdiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde yer alma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenerek ikinci galibiyetini elde etti - Son Dakika

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