Eskişehir'de kadın futboluna ilgi artıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de kadın futboluna ilgi artıyor

06.09.2022 10:23
Eskişehir'de kadın futboluna ilgi artıyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Ahmet Bingöl, şehirdeki kadın futboluna dikkat çekerek, "Kadınlar da futbolun içerisinde olmalı ve desteklenmelidir" dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Ahmet Bingöl, şehirdeki kadın futboluna dikkat çekerek, "Kadınlar da futbolun içerisinde olmalı ve desteklenmelidir" dedi.

TÜFAD Eskişehir Şubesi Başkanı Ahmet Bingöl, kentteki kadın futbol branşına ilgiden ve ilçelerde özel olarak düzenlenen halı saha turnuvalarının avantajlarından bahsetti. Sosyal medya sayesinde yetenekli sporcuların her zaman keşfedilmeye açık olduğuna değinen Bingöl ayrıca kırsal bölgelerde yetişen çocukların spora teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, kapalı veya açık spor salonlarına yönlendirmek olduğunu dile getiren antrenör Bingöl, "Dünya sporuna uyum sağlayarak kadın futboluna destek olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Kadınlar da futbolda olmalı ve desteklenmelidir"

Kadın futbolunun son zamanlarda daha da rağbet görmeye başladığını ifade eden Başkan Bingöl, "Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Eskişehir Öncü Spor Kulübü, Eskişehir Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü ve Esentepe Spor Kulübü olmak üzere 5 tane bildiğim resmi ekip var. Bu ekipler Türk kadın futboluna milli sporcular yetiştirmekte ve başarılı projelere imza atmaktadırlar. Aynı zamanda şehrin de farkındalığını artırmak gibi bir görevleri var. Kadınlar hayatlarımızın her alanında olduğu gibi futbol da olmalı ve desteklenmelidir" dedi.

"Teknoloji ile başarılı sporcular meydana çıkabiliyor"

"İlçelerimizde gelenekselleşen halı saha futbol turnuvaları var" diyen Başkan Bingöl, "Turnuvalar ile insanlar bilinçli bir şekilde sosyalleşiyor ve spor ile iç içe kalabiliyorlar. Özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden çocukları spora yönlendirmeliyiz. Aralarından muazzam yetenekler çıkabiliyor. Dünyanın neresinde olunursa olunsun günümüz teknolojisi, başarılı sporcuları meydana çıkarabiliyor" diye ifade etti.

Eskişehir'deki amatör futbol liglerinin diğer şehirlere göre çok daha geride ve antrenman tesisi sorunu yaşadığına dikkat çekmek isteyen Ahmet Bingöl, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Amatör kümelerdeki ekipler maalesef ekonomik sıkıntılar ile boğuşuyor ve kulüplere ciddi bir şekilde yük binmeye başladı. Mahalle kulüplerinin ayakta kalması çok zorlaştı. Belediyeler destek verdikçe mücadelelerine devam edebiliyorlar. Bu durum hiç iç acıcı değil. Antrenman tesis sıkıntısı çekiyorlar. Biz bu durumu her vakitte yetkilere bildiriyoruz. Fakat düşünceleri farklı olan siyasiler bir araya gelemedikleri için bu çözüm süreci uzayabiliyor. Göreve gelen insanlar iyi anılmak istiyorlar ise bu gibi problemleri göz ardı etmemelidir." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Bingöl, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir'de kadın futboluna ilgi artıyor - Son Dakika

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