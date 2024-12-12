Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri duyurdu. Böylelikle Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır da FIFA hakem listesine eklendi.

12.12.2024 17:46
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belirlendi.

TÜRKMEN VE ÇAKIR LİSTEYE EKLENDİ

Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük'ün ardından Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır da FIFA hakem listesine eklendi.

Öte yandan listeye yeni eklenen Türkmen, Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgü dolu sözler almıştı. Çakır ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından eleştirilmişti.

İŞTE O LİSTE

01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede bulunacak yeni isimleri TFF şu şekilde açıkladı;

  • FIFA hakemi olarak; Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın
  • FIFA Yardımcı Hakemi olarak; Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa
  • FIFA Video Yardımcı Hakem olarak; Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar
  • FIFA Futsal Hakemi olarak; Ayberg Öz
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse:
    Fifada anlamıyor bizimkilerin ne kadar kötü hakem olduklarını 12 0 Yanıtla
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