TFF'den Beşiktaş'a kötü haber! "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" teklifi reddedildi: Maçlar tescil edilmiştir - Son Dakika
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TFF'den Beşiktaş'a kötü haber! "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" teklifi reddedildi: Maçlar tescil edilmiştir

03.04.2023 14:59

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" talebinin gerçekleşmeyeceğini net bir dille açıkladı. Ekşi yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla oynayacak ekiplere 3 puan ve 3 gol averaj uygulanacağını açıklamıştı. Daha sonra karara Beşiktaş itiraz ederken, "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın." talebinde bulunulmuştu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tartışmalara son noktayı koydu.

"HÜKMEN MAĞLUBİYET İLE İLGİLİ KARAR NETTİR"

TFF Başkanı Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, yönetim kurulumuz depremden hemen sonra 10 Şubat'ta bir karar aldı. Depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen illerde ligden çekilmek isteyen kulüplerin taleplerini kabul ettik. Oynadıkları maçları tescil ettik. Ligden çekildikleri için bundan sonraki maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edilmeleri kararını aldık. O tarihten itibaren lig devam ediyor. Bu kulüpler 2022/23 sezonunda yapacakları maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiler. Toplam 9 takım ligden çekildi. Hepsinin kalan alacaklarının çekilmemiş gibi ödenmesine karar verdik." dedi.

"OYNADIKLARI MAÇLAR KESİNLİKLE SİLİNEMEZ"

Büyükekşi ayrıca, "Yönetim kurulumuz bu kararı verirken kamuoyunda bahsedildiği gibi alelacele bir karar almadı. Özellikle, bundan önceki geçmiş uygulamalara baktık. 30 yıldan bu yana içtihatler oluşmuş durumda. 1989'daki Samsunspor'dan başlayıp, daha sonra 1991 depreminde, daha sonra sel felaketinde, münferit deprem olaylarında TFF yönetim kurulu hep aynı kararı almış. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir. Bu maçlarla ilgili kırmızı kartlar, sarı kartlar, ödemeler olmuştur. Hiçbir zaman olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda da olmaz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • sait acar: Her takımın isteğini yerine getirirseniz,bu lig biter mi? Cevap Yaz 36 18 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Hangi takımın istegini yaptılar ? 4 5 Yayından Kaldır
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Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den Beşiktaş'a kötü haber! 'Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın' teklifi reddedildi: Maçlar tescil edilmiştir - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'den Beşiktaş'a kötü haber! "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" teklifi reddedildi: Maçlar tescil edilmiştir - Son Dakika
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