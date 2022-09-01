TFF: Türk adaletinin olayın sorumlularına hak ettikleri cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Güvenlik güçlerimiz başlattıkları operasyonla çok kısa sürede saldırının faillerini yakalamayı başarmıştır. Türk adaletinin de olayın sorumlularına hak ettikleri cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur" denildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak toplantı halinde iken Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerimizdeki yönetim binamıza kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Güvenlik güçlerimiz başlattıkları operasyonla çok kısa sürede saldırının faillerini yakalamayı başarmıştır. Türk adaletinin de olayın sorumlularına hak ettikleri cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur. Göreve geldiği ilk günden bu yana Türk futbolunun tüm paydaşlarıyla dostluk ve birliktelik içerisinde olması gerektiğini birçok kez dile getirmiş Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz.