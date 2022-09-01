UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı İstanbul'da yapılıyor - Son Dakika
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UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı İstanbul'da yapılıyor

01.09.2022 16:17
UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı İstanbul'da yapılıyor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 21. UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 21. UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen konferansta, TFF Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci, yönetim kurulu üyeleri Talat Papatya, Hamit Altıntop, Murat Şahin ve genel sekreter Kadir Kardaş ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanı Michael van Praag, emniyet müdürlüğü temsilcileri, UEFA yetkilileri yer aldı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konferansın açılışı için gönderdiği video mesajında Avrupa Konseyi ile UEFA arasında dört yıldan beri stadyum ve güvenlik konularında stratejik iş birliği yapıldığına dikkat çekerek, futbol karşılaşmalarında stadyum, emniyet ve güvenlik konularının ele alınmasında koordinasyon ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Burada açıklamada bulunan TFF Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ise UEFA'nın İstanbul'u tercih etmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Unutulmaz bir organizasyona daha imza atmak istediklerini vurgulayan Ezberci, "2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Kupası Finali ve 2019 UEFA Süper Kupa maçına başarıyla ev sahipliği yapmış olan İstanbul, şimdi de Cumhuriyet'imizin ve federasyonumuzun kuruluşunun 100. yıl dönümünde bir başka önemli spor etkinliği olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni heyecanla bekliyor. Üst düzey futbol karşılaşmalarının gerektirdiği güvenlik standardına titizlikle uyarak, yerel makamlarımızın da en önemliler arasında yer aldığı paydaşlarımızla koordineli bir biçimde, tıpkı 18 yıl önce olduğu gibi yalnızca yeşil sahada olanlarla akılda kalacak unutulmaz bir organizasyona daha imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ezberci, maça kadar olan dönemde yetkili makamlarla koordinasyonlarının devam edeceğini aktararak, "Futbol karşılaşmalarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda oynanabilmesi için her türlü yasal çerçeveyi kuran ve koordinasyon amaçlı bir platformu da hayata geçiren UEFA'nın gayretlerini çok değerli buluyorum. Karşılaşmalarda şiddet ve düzensizliği önleme, uluslar arası boyutta bilgi paylaşımını sağlama konusunda çalışan, 38 aktif üyesi olan Ulusal Futbol Bilgi Merkezi (NFIP) ağının rolünü de göz ardı edemeyiz. Bugün artık futbol maçlarının güvenliği, UEFA, NFIP, Interpol ve Europol gibi çoklu paydaşların katılımı, dayanışmasıyla bir üst noktaya taşınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansın sabah oturumlarında statlarda yaşanan sosyal aktivizm, ayrımcılık, ırkçılık, pandeminin etkileri, taraftarların stadyuma dönüşü, stadyuma dönen taraftarların eskisine göre farklı davranış kalıpları sergilemesi, pandemi ile artan mobil bilet ve mobil ödeme yöntemleri kullanımı gibi konular ele alındı.

Etkinliğin öğle ve akşam oturumlarında da seyirci yoğunluğu hesaplaması, acil tahliye planları, taraftar davranışlarının değerlendirilmesi, bilgi sistemlerinin yönetimi, UEFA güvenlik sorumlularının rolü ve bilgi paylaşımı gibi konulara değinildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı İstanbul'da yapılıyor - Son Dakika

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