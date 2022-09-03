Şampiyonada 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere beş kategoride yapılacak müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası yarın Hatay'da başlayacak - Son Dakika

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