11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası yarın Hatay'da başlayacak - Son Dakika
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11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası yarın Hatay'da başlayacak

03.09.2022 11:02
11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası yarın Hatay'da başlayacak

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, yarın Hatay'da başlayacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, yarın Hatay'da başlayacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona, Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Almanya, Rusya, Romanya, Yunanistan, İran ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 36 ülkeden 150 sporcu yer alacak.

Şampiyonada 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere beş kategoride yapılacak müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası yarın Hatay'da başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası yarın Hatay'da başlayacak - Son Dakika
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