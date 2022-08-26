Elazığ'da Bocce Turnuvasının bölge müsabakası yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Bocce Turnuvasının bölge müsabakası yapıldı

26.08.2022 12:00
Elazığ'da Bocce Turnuvasının bölge müsabakası yapıldı

Türkiye geneli huzurevleri arasında düzenlenen ve 55 ilden 108 huzurevinin katıldığı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvasının 4. Grup ilk maçı Elazığ'da yapıldı.

Türkiye geneli huzurevleri arasında düzenlenen ve 55 ilden 108 huzurevinin katıldığı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvasının 4. Grup ilk maçı Elazığ'da yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Aktif Yaşlanma Strateji Belgesinde yer alan ve huzurevlerinde kalan yaşlıların sosyalleşerek fiziksel güçlerini artırmaya yönelik olarak başlattığı 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi sürüyor. 4. grupta mücadele eden Gazi Huzurevi ilk maçı sahasında Malatya Huzurevi ile oynadı. Turnuvada, Elazığ Gazi Huzurevi ile Malatya Huzurevi sporcularının kıyasıya mücadelesiyle renkli görüntüler oluşturdu. Karşılaşma Gazi Huzurevinin 12-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Huzurevinde spora başlayan bocce takımı sporcularının kısa sürede önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Amacımız aktif yaşlanmayı yerleştirmek. Bununla ilgili huzurevlerimizde çok çeşitli çalışmalar içindeyiz ki bunların en önemlilerinden biri de aktif hayatın içinde olmalarını sağlamak. Spor da bunlardan biri. Geçen sene sporcularımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen Yetişkin Gençler Bocce Turnuvasında bölgesel ve Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettiler. Bugünde Malatya Huzurevini misafir ettik. Bocce maçı Gazi Huzurevimizin üstünlüğüyle sonuçlandı. Kuruluş müdürümüz Ziyaddin Karakaya, antrenörümüz Nida Yanlıç, takım kaptanımız Aziz Taylan ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder bocce takımımıza başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ'da Bocce Turnuvasının bölge müsabakası yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Bocce Turnuvasının bölge müsabakası yapıldı - Son Dakika
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