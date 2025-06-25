Türkiye Gürcistan'ı Kocaeli'de Ağırlayacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı konuk edeceği karşılaşma, Kocaeli'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

2018 yılında hizmete açılan stat, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasıyla, tarihinde ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak.

Ay-yıldızlılar, daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan milliler, Gürcistan karşılaşmasından önce, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.