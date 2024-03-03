Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı: İlk kez Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi hedefliyoruz

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kalan iki maçını da kazanarak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine gitmesini hedeflediklerini söyledi.
Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Ankara'da 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendiği karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Şu an üçüncülüğü garantilemiş durumdayız" diyen Kılıç, "Tabii ki amacımız önümüzdeki iki maçı da alarak Türkiye'de bir tarih yazmak ve ilk kez bu milli takımı Avrupa Şampiyonası finallerine göndermek istiyoruz. Önümüzde iki kritik maç var, en iyi üçüncülük için önümüzde bir süreç var ama üçüncülüğü garantiledik. Belki de bu akşam Karadağ- Sırbistan maçından sonra gruba ikinci olarak devam edeceğiz." diye konuştu.
Nisan ayındaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına da kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Kılıç, "Takım tüm enerjisiyle çalışacak ve inşallah Türk hentbolu 48 yıllık tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılacak." dedi.
Ankara'da seyircinin desteğinin de takımı iyi motive ettiğini belirten Kılıç, "Başkentte seyircilerimiz genelde milli takımı iyi destekliyor, keyifli bir atmosfer vardı. Maça gelince milli takımımız çok güçlü oyunculardan kurulu, bugün oyun içerisinde neredeyse bütün oyuncular zaman aldı. Daha iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.
Milli takımın, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edeceğini hatırlatan Kılıç, şunları kaydetti:
"Biz Anadolu'da çok güçlü taraftarlarla maçlar yaptık. Kastamonu'da, Konya'da, Aksaray'da, Giresun'da çok önemli maçlar oynadık. Rize'de de bizi heyecanla bekleyen bir hentbol seyircisi var. Orada Rize seyircimizin de desteğiyle inşallah Karadağ'ı yenerek Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi garantileyeceğiz."
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