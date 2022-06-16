Türkiye Hentbol Federasyonundan "hentbol meraklısı" okula malzeme desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Hentbol Federasyonundan "hentbol meraklısı" okula malzeme desteği

16.06.2022 20:59
Türkiye Hentbol Federasyonundan "hentbol meraklısı" okula malzeme desteği

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Ankara Mamak Batuhan Ortaokulu'na hentbol malzemesi desteğinde bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Ankara Mamak Batuhan Ortaokulu'na hentbol malzemesi desteğinde bulundu.

THF Genel Koordinötürü Zeki Pehlivan yaptığı açıklamada, okullara verdikleri destekle öğrencilere hentbol branşını sevdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Okulun malzeme için kendileri ile irtibata geçtiğini anlatan Pehlivan, "Okulumuzda hentbola meraklı öğrenci kardeşlerimizin olduğunu öğrendik. Okulda daha önce bir kız hentbol takımı varmış. Ciddi de başarılar elde etmişler. Ancak öğrencilerin mezun olması nedeniyle takım dağılmış. Malzeme eksikliğinden dolayı da yeni takım kurulamamış. Ama inşallah öğretmenlerimizin gayreti ve vereceğimiz destekle takımı tekrar kurdurup yeni ve daha büyük başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Batuhan Ortaokulu Müdürü İlker Şenol ise katkılarından dolayı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'a teşekkür etti.

Şenol, okullarında sportif ve sanatsal alanda başarılı çok sayıda öğrenci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak imkanları kısıtlı olan bir okuluz. Öğrencilerimizin önemli bir çoğunluğu ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden geliyor. Ona rağmen ciddi başarılar elde ediyoruz. Sadece sporda değil, sanatsal alanda çok yetenekli çocuklarımız var. Mamak ilçesinde mehter takımı çıkaran tek okuluz mesela. Hentbol branşında potansiyeli yüksek bir okuluz. Malzeme ihtiyacımız vardı. Sağ olsunlar, federasyonla kurduğumuz irtibat sonuç getirdi. Mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah okulumuzdan ülkemizi temsil edecek sporcular çıkacak."

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanlığı önünde protesto! SMA hastası bir bebeğin babası isyan etti: Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor Sağlık Bakanlığı önünde protesto! SMA hastası bir bebeğin babası isyan etti: Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor Türkiye'deki görevi sona eren İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, basınla vedalaştı Türkiye'deki görevi sona eren İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, basınla vedalaştı
Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Hentbol Federasyonundan 'hentbol meraklısı' okula malzeme desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:23 YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 21:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Hentbol Federasyonundan "hentbol meraklısı" okula malzeme desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement