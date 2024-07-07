Türkiye-Hollanda maçı Tüpraş Stadı'nda dev ekrandan izlendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalindeki Türkiye- Hollanda maçını futbolseverler, Tüpraş Stadı'nda kurulan dev ekrandan takip etti.
Siyah-beyazlı kulüp ile Beşiktaş Belediyesinin ortak düzenlediği organizasyonda, milli takım formalarıyla tribünleri dolduran binlerce sporsever, millilerin Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçını dev ekrandan birlikte izledi.
Türk bayraklarıyla donatılan statta erken saatlerden itibaren yerini alan taraftarlar, tezahüratlarla milli takıma destek verdi.
Sporseverler, Samet Akaydın'ın 35. dakikada milli takımı 1-0 öne geçiren golünün ardından büyük sevinç yaşadı.
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