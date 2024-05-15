Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk için iddialı - Son Dakika
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Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk için iddialı

Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda şampiyonluk için iddialı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi. Turnuvaya 13 ülkenin katılacağı ve Antalya'da düzenleneceği belirtilirken, Türkiye'nin ev sahibi olarak avantajını kullanmak istediği ifade edildi. Şampiyonanın final maçı 1 Haziran'da oynanacak.

15.05.2024 15:01
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Antalya'da düzenlenecek 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın kupayı kazanacağına inandığını söyledi.

Serik ilçesinde 20 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katılacak.

Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, şampiyona ile ilgili bütün hazırlık çalışmalarının eksiksiz olarak tamamlandığını söyledi.

Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Vural, "Misafirlerimiz sadece futbol heyecanını değil, aynı zamanda bu güzel şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini de deneyimleme fırsatı bulacaklar. Federasyon olarak amacımız işitme engelli sporcularımıza yeteneklerini, azimlerini sergileyebilecekleri bir platform sunmak. Aynı zamanda işitme engelli bireylerin spor yoluyla toplumsal hayata katılımını teşvik etmektir." dedi.

Vural, şampiyonanın başarılı ve unutulmaz geçmesi için tüm misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını vurguladı.

10. Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nın, tarihe altın harflerle yazılacağına inandığını vurgulayan Vural, "Daha önce Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Futbol Milli Takımı'mızın burada da birinciliği göğüsleyerek kupayı ülkemizde bırakacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

"Şampiyon olmayı çok istiyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif de şampiyonada ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istediklerini belirtti.

"Ev sahibi olarak unutulmaz bir turnuva geçirmeyi, şampiyon olmayı çok istiyoruz." ifadesini kullanan Karacif, herkesten dua ve destek beklediklerini kaydetti.

Karacif, ilk dört takım arasına girmeleri halinde olimpiyat kotası alacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takım Kaptanı Ersin Mert ise kamp döneminin iyi geçtiğini, turnuvaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "İlk önce olimpiyatlarda şampiyon olduk. Avrupa şampiyonluğumuz var. İnşallah bu şampiyonluğu da tekrar alırız." dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, çok anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Final maçı 1 Haziran'da

Turnuvanın karşılaşmaları İsmail Ogan, SB Sport ve Calista statlarında yapılacak.

Türkiye ilk maçında 21 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Fransa ile karşılaşacak.

Grup aşaması 20-26 Mayıs tarihlerinde, çeyrek finaller 28 Mayıs, yarı finaller 30 Mayıs, final ve 3'üncülük maçları ise 1 Haziran'da oynanacak.

Gruplar

Türkiye, organizasyonda A Grubu'nda Fransa, Polonya ve Belçika ile karşılaşacak.

Şampiyonada gruplar şöyle:

A Grubu : Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika

B Grubu : Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler

C Grubu : Ukrayna, İtalya, Sırbistan, Danimarka

Kaynak: AA

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