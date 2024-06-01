Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda üçüncü oldu

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Antalya'da gerçekleştirilen 10'uncu İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Türkiye, üçüncü oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen şampiyonada üçüncülük maçında Türkiye ile İtalya karşılaştı. 49'uncu dakikada Ahmet Ergin, 63'üncü dakikada Mete Kılıç ve 90+5'inci dakikada Mert Ali Özen'in golleriyle Türkiye karşılaşmayı 3-1 kazandı. Ay yıldızlılar bu galibiyetle şampiyonada üçüncü oldu.

Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası aldı. Şampiyonanın finalinde Ukrayna ile Fransa karşılaşacak.