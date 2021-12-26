Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, iki gün süren karşılaşmalar sonunda İstanbul bölgesi judocuları 6'şar altın ve gümüş ile 11 bronz madalya elde ederek ilk sırada yer aldı.

Kocaeli bölgesi sporcuları 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinciliği elde ederken, üçüncülüğü Ankara ve Manisa birer altın ve bronz madalyayla paylaştı.

Organizasyonun son gününde madalya kazanan sporcular ve şehirleri şöyle:

Kadınlar

63 kilo: 1. Ayten Mediha Yeksan (İstanbul), 2. İlayda Seyis (İstanbul), 3. Şeyma Özerler (İstanbul), 3. Şeydanur Aydın (Balıkesir)

70 kilo: 1. Fidan Ögel (Manisa), 2. Hatice Vandemir (İstanbul), 3. Ümmihan Kıroğlu (İstanbul), 3. Merve Topoğlu (Ankara)

78 kilo: 1. Nurcan Yılmaz (Trabzon), 2. Kübra Konuk (Aksaray), 3. Serdem Daharlı (Samsun), 3. Semanur Erdoğan (Bursa)

+78 kilo: 1. Kayra Sayit (Ankara), 2. Kübranur Esir (İstanbul), 2. Hilal Öztürk (Manisa), 3. Sebile Akbulut (İstanbul)

Erkekler

81 kilo: 1. Vedat Albayrak (İstanbul), 2. Musa Şimşek (İzmir), 3. Onurcan Tatlıcıoğlu (Edirne), 3. M. Mustafa Koç (İstanbul)

90 kilo: 1. Mihael Zgank (İstanbul), 2. M. Ali Çeçenoğlu (Antalya), 3. Feyyaz Yazıcı (İstanbul), 3. Can Güzel (İstanbul)

100 kilo: Mert Şişmanlar (İstanbul), 2. Sidar Akkuş (İstanbul), 3. Cihan Ayberk Tiyek (İstanbul), 3. Batuhan Efemgil (İstanbul)

+100 kilo: 1. Münir Ertuğ (Kocaeli), 2. Furkan Güner (Samsun), 3. Recep Ergün (Balıkesir), 3. Mehmet Can Talay (Kastamonu)