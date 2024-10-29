Türkiye Kadın Futbol Takımı Elendi

Spor

STAT: Zimbru Stadyumu

HAKEMLER: Catarina Campos, Andreia Sousa, Vanessa Gomes, Silvia Domingos. VAR: Andre Narciso, AVAR: Fabio Oliveira Melo (Portekiz)

UKRAYNA: Kateryna Samson, Anna Petryk, Veronika Andrukhiv (Dk. 73 Viktoriya Hiryn), Yana Kalinina (Dk. 80 Yelyzaveta Molodiuk), Lyubov Shmatko, Olha Ovdiychuk, Daryna Apanashenko, Kateryn Korsun, Roksolana Kravchuk (Dk. 89 Inna Hlushchenko), Tamila Khimich (Dk. 89 Daiana Semkiv), Olha Basanska

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 90+1 Fatma Sakar), Eda Karataş, Sejde Aylin Abrahammson, İlayda Civelek, Meryem Cennet Çal, Ebru Topçu, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Dk 73 Birgül Sadıkoğlu), Elif Keskin (Dk. 66 Kader Hançar), Melike Pekel (Dk. 46 Arzu Karabulut)

GOLLER: Eda Karataş (Dk. 14 kk.), Lyubov Shmatko (Dk. 34)

SARI KARTLAR: Olha Basanska, Olha Ovdiychuk, Kateryna Korsun (Ukrayna), İlayda Civelek, Meryem Cennet Çal

2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk defa play-off oynayan A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşını Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynadı. Milliler 14'üncü dakikada Eda Karataş'ın kendi kalesine ve 34'üncü dakikada Lyubov Shmatko'nun golleriyle karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonucun ardından play-off turunda elenmiş oldu.