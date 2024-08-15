Spor

- Türkiye Karate Şampiyonası, Sivas'ta başladı

SİVAS - Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri, bin 800 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Karate Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 59 ilden, 372 kulüp ve bin 800 sporcu katılım sağlıyor. Sporcular, kıyasıya rekabetin yaşandığı bu organizasyonda dereceye girmek için ter dökecek. Şampiyona, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek.

"Maçlara hazırlıklı geldik"

İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Uğur Kobaş, katılımcılara başarılar dileyerek, "Kadim şehirde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman buralarda yapılan organizasyonlarda gerek il müdürlüğümüz, gerek valilik, gerek belediye olsun müsabakalarımıza büyük katkı sağlıyorlar. Müsabakalarımız sağlıklı ortamda devam ediyor. Burada seçilen sporcular Ümit, Genç, U21 yaş altı dünya şampiyonasına katılacaklar İtalya'da düzenlenecek. Türkiye'ye madalya kazandırmak için uğraşacaklar. Pazar gününe kadar maçları sorunsuz bir şekilde bitirdiğimizde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bizler federasyon olarak bu maça hazırlıklı geldik. Burada hakemlerin seçtiği en iyi sporcular ülkemizi başarıyla temsil edeceklerdir" diye konuştu.