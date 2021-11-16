A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak.Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde;TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz
KARADAĞ: Sarkic - Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor