Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmaya devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmaya devam ediyor

09.08.2022 10:47
Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmaya devam ediyor

TÜRKİYE, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalyaları toplamayı sürdürüyor.

TÜRKİYE, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalyaları toplamayı sürdürüyor.

56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı ve 24 branşta gerçekleşen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, yarışlardan madalyalarla ayrılıyor. Atletizm sırıkla atlama branşında Türkiye'yi temsil eden Demet Parlak ve Buse Arıkazan, 2017 yılında Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları'nda olduğu gibi altın madalyayı paylaştı. Finalde 4.00 metreyi geçen iki atlet de, ikinci kez aynı kürsüde yer almayı başararak tarihe geçti.

MASA TENİSİNDE ÖZGE ŞAMPİYOR Kadınlar masa tenisinde millilerimiz bir altın, bir bronz madalya kazandı. Finalde İran'dan Neda Shahsavari ile karşılaşan Özge Yılmaz, rakibini 4-2 yenerek altın madalyaya ulaştı. Kadınlar masa tenisinde mücadele eden Sibel Altınkaya ile Kamerun'dan Hanffou Nana Sarih Mathilde Gabrielle de bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporculara madalyalarını verdi.TÜRKİYE, PARA YÜZME YARIŞLARINDA MADALYA TOPLAMAYA DEVAM ETTİ  Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan Kadınlar 200 metre Serbest (S4-S5) kategorisi finalinde de 3 sporcumuz kürsüye çıktı. Bu kez altın madalya Sümeyye Boyacı'ya giderken, Sevilay Öztürk gümüş, Emine Avcu ise bronz madalyanın oldu. Erkekler 200 metre Serbest (S4-S5) yarışmalarında da altın ve gümüş madalya Türk sporcuların oldu. Koral Berkin Kutlu oyunlar şampiyonu olurken, ikinciliği Hamit Demir aldı. Suudi Arabistan'dan İbrahim Almarzuqi ise bronz madalyanın sahibi oldu.Kadınlar 200 metre Bireysel Karışık (S4-S10) kategorisinde altın madalyayı Uganda'dan Husran Biramahiire Kukundakwe kazandı. Şevval Beren Mutlu da ikinci oldu. Erkekler 200 metre Bireysel Karışık (S4-S10) ise Özbekistan'dan Azizbek Boyrazarov şampiyon oldu. İranlı sporcular Sina Zeyghaminezhad gümüş, Abolfazi Zarif Pouresmaeil Yazdi ise bronz madalyayı ülkesine götürdü.

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Alperen Karahan, Erkek Gülle Atma'da altın madalyanın sahibi oldu Alperen Karahan, Erkek Gülle Atma'da altın madalyanın sahibi oldu Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m'lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın... Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m'lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın...
Kaynak: DHA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmaya devam ediyor - Son Dakika

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