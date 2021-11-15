Sporcular, çeşitli kategorilerdeki müsabakalarda rakiplerini mağlup etmek için çalıştı.

Federasyonun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan ve 17 ilden 67 takım ile 310 sporcunun katıldığı organizasyon, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonunca Mersin 'de düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi.

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Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı