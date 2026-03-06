Türkiye Kupası'nda format değişti - Son Dakika
Türkiye Kupası'nda format değişti

Türkiye Kupası'nda format değişti
06.03.2026 13:31
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını duyurdu. Kupada 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamaları yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Kupası, 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak.

Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulünde, diğer turlar ise tek maç eleme usulünde oynanacak.

Eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
