Türkiye Kupası'na Katılma Konusunda Kulüp Başkanlarıyla Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Kupası'na Katılma Konusunda Kulüp Başkanlarıyla Toplantı Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılacaklarını, Fenerbahçe'nin ise karar almak için süre istediğini açıkladı. Kulüplerin Türkiye Kupası'ndaki gelirlerden rahatsız olduğu belirtilerek, çözümler üzerinde çalışılacağı ifade edildi.

16.12.2024 12:42
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, " Kasımpaşa, Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonun girişiminden dolayı olumlu cevap verdi. Kendileri Türkiye Kupası'na katılacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, federasyonun yaklaşımını da olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararları yönetim kuruluyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşüp, süre istediler" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin başkanlarıyla Riva'da bir araya geldi. Başkan Hacıosmanoğlu yaptığı davet ve gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Federasyonun girişimleri üstüne Kasımpaşa'nın kupada yer alacağını, Fenerbahçe'nin ise genel kurula aldığı karar nedeniyle düşünmek için süre istediğini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, " Fenerbahçe Spor Kulübü'müz ve Kasımpaşa Spor Kulübü'müzün Türkiye Kupası'na katılmama konusunda dilekçeleri vardı bizde. Biz de onları davet ettik. Sağ olsunlar sabah geldiler, konuştuk. Fenerbahçe'nin geçen sene genel kurulu toplayıp, aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa ise yine geçen sene de bildirim yapmıştı katılmayacaklarına dair... Bu sene de yenilemişlerdir. İkisinin durumu ayrı. Kasımpaşa Spor Kulübü'müz mağduriyetlerinin olduğunu söyledi, Türkiye Kupası'nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonun girişiminden dolayı olumlu cevap verdi. Kendileri Türkiye Kupası'na katılacak. Biz de onun arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, federasyonun yaklaşımını da olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararları yönetim kuruluyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşüp, süre istediler. İnanıyorum ki bu gelişmelerin sonunda onların da futbolun marka değerini göz önünde bulundurup, olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur" ifadelerini kullandı.

'KULÜPLER, TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ GELİRLERDEN RAHATSIZ'

Türkiye Kupası'nda mücadele eden kulüplerin gelirlerden rahatsız olduğunu bunu çözmek için hem yayıncı kuruluş hem de kulüplerle bir araya geleceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak noktayı bularak çözmemiz gerekiyor. Kulüpler, Türkiye Kupası'ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa yine kulüplerimizle, yayıncı kuruluşla bir araya gelip, sorunu temelden çözmenin çalışmalarını yapacağız. Şu anki durum bu" diye konuştu.

Genç hakemlerin Süper Lig'de görev almasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Başkan Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünün konusu Türkiye Kupası'ydı. Orada planlamalar yapılıyor. İlerleyen günlerde yetkili arkadaşlar, kamuoyunu daha iyi aydınlatıcı bilgiler verecek. Zaten Kulüpler Birliği ile görüşülüyor. Bu hafta da 1'inci Lig kulüplerine aynı sunum yapılacak. Herhalde perşembe günü de hem Süper Lig hem 1'inci Lig kulüpleriyle beraber federasyonda toplantı yapıp, bunların detaylarını kulüplerle paylaşıp, sonrada plan ve programı yetkili arkadaşlar kamuoyuyla paylaşacak."

'ÖYLE BİR YAPTIRIM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmayan kulüplerin küme düşürüleceğiyle ilgili çıkan haberler için ise "Öyle bir yaptırım söz konusu değil" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'na Katılma Konusunda Kulüp Başkanlarıyla Toplantı Yapıldı - Son Dakika

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