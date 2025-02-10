Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Heyecanı

ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları yarın başlıyor. 8 takım Dörtlü Final için mücadele edecek.

10.02.2025 09:46
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Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe Beko, TOFAŞ, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersinspor, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk için mücadele edecek.

Kupada çeyrek final müsabakaları, yarın ve çarşamba günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

11 Şubat Salı:

18.00 Karşıyaka-Galatasaray (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

12 Şubat Çarşamba:

18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Heyecanı - Son Dakika

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