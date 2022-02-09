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Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti - Son Dakika

Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti

09.02.2022 19:50
Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Hatayspor ile Antalyaspor, Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Akdeniz ekibi, çeyrek finale yükseldi.

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Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Alassane Ndao ve Haji Wright kaydetti. Hatayspor'da Fatih Kurucuk 45+1. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Antalyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti - Son Dakika
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