Hatayspor ile Antalyaspor, Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Akdeniz ekibi, çeyrek finale yükseldi.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Alassane Ndao ve Haji Wright kaydetti. Hatayspor'da Fatih Kurucuk 45+1. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Antalyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti - Son Dakika Spor