Türkiye Kupası\'nda kura çekimi yapıldı

mustafa dilek:

Büyüklük böyle birşey her kulvarda olacaksın taraftarını mutlu edecksin onlar için savaşacaksın. Bir bardak suyuna bile oynasan formanın hakkını vereceksin…. Şu febeliler yönetimini acil değiştirsin valla yazık ediyorlar taraftarına ben onlar adına yaZıyorum. Her yıl bir dümen peşindeler ya