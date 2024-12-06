Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşan kupada, 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak. Grup aşamasına kalan takımların ardından çeyrek finale çıkacak ekipler belirlenecek. Grup maçları 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Şubat'ta son bulacak. Finallerin programı ise Nisan ve Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.

06.12.2024 15:17
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşuyor. 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak ve ardından grup aşamasına kalan takımlar belirlenecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. 4 grupta, 24 takım finallere kalabilmek için mücadele edecek.

Grup maçları 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Şubat tarihinde son bulacak. Finallerin programı ise şu şekilde;

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025

İşte Türkiye Kupası'ndaki 5. tur eşleşmeleri;

Türkiye Kupası\'nda kura çekimi yapıldı

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa dilek:
    Febenin heyecanla beklediği tek ümidi bu kupaydı. Katılmayacak diye ayak yapıyorlar:) hiçbir febelide yönetime karşı gelemiyor. Para için susanlar gerçek febe taraftarına febebahçeye ihanet ediyorlar. Babasının malı gibi kullanmaya taraftarı mahrum bırakmaya kimsenin hakkı yok. Gel gör ki şu febeliler halinden hala memnun:) onlar adına benim zoruma gidiyor. Kimsenin haddi değildir takımını taraftarından mahrum bırakmak 2 0 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    Büyüklük böyle birşey her kulvarda olacaksın taraftarını mutlu edecksin onlar için savaşacaksın. Bir bardak suyuna bile oynasan formanın hakkını vereceksin…. Şu febeliler yönetimini acil değiştirsin valla yazık ediyorlar taraftarına ben onlar adına yaZıyorum. Her yıl bir dümen peşindeler ya 0 0 Yanıtla
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