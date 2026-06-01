Türkiye, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Munuera düdük çaldı. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Alfredo Rodriguez Moreno üstlendi. Ay-yıldızlılar karşılaşmaya; "Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül" 11'i ile çıktı.

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan milliler, henüz 11'inci saniyede Can Uzun ile direğe takıldı. Daha sonra 2'nci dakikada önde yapılan baskı sonrasında kapılan topla son çizgiye kadar inen Oğuz Aydın yerden topu içeri çevirdi. Orkun Kökçü tekte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 16'ncı dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkarttı. Can Uzun'un pasıyla sol kanattan hareketlenen Eren Elmalı, pasını yeniden ceza sahasının hemen dışındaki Can'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dimitrievski'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0. Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Ay-yıldızlılar oldu. Milliler, 53'üncü dakikada farkı 3'e çıkarttı. Sol iç koridorda topa buluşan Can Uzun'un ortasında Deniz Gül yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0. 65'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Arda Güler ortasını yaptı. Arka direkte Merih'in vuruşunda top üstten auta gitti. 70'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, skoru 4-0'a getirdi. Arda'nın topuk pasıyla sağ kanattan çizgiye inen İrfan Can Kahveci yerden içeri çevirdi. Barış Alper Yılmaz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, filelerle buluşturdu: 4-0.

9 İSİM KADROYA ALINMADI

Millilerde, 9 futbolcu da çeşitli nedenlerle Kuzey Makedonya karşılaşmasının kadrosunda yer bulamadı. Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin kadrosunda yer almayan isimler oldu.

MİLLİLER, YAKLAŞIK 5.5 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Milli takım, yaklaşık 5.5 yıl sonra Kadıköy'de bir maç oynadı. Son olarak 8 Ekim 2021 tarihinde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelen Türkiye, karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Ay-yıldızlılar, 1967 gün sonra Kadıköy'de bir maç oynadı.

CAN UZUN İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 16'ncı dakikasında skoru 2-0'a getiren Can Uzun, milli takım kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Daha önce Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Can Uzun, milli formayla çıktığı ikinci maçında ilk golünü atma sevinci yaşadı. 20 yaşındaki futbolcu ayrıca 53'üncü dakikada Deniz Gül'ün attığı golde asisti de yapan isim oldu.

EREN ELMALI TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Milli futbolcu Eren Elmalı, Kuzey Makedonya maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından devre arasında tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayan Eren Elmalı, oyuna devam edemedi. Mücadelenin 8'inci dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam etti. Daha sonra baş dönmesi yaşayan 25 yaşındaki sol bek, 27'nci dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Zeki'nin oyuna dahil olmasının ardından Mert Müldür sol beke geçti. Eren Elmalı, devre arasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ARAL ŞİMŞİR MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nda Danimarka ekibi Midtjylland'dan aday kadroya dahil edilen Aral Şimşir, ilk kez milli formayı terletti. Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral şimşir, milli formayı ilk kez giydi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu 63'üncü dakikada Can Uzun'un yerine oyuna dahil oldu. Aral, attığı çalımlar ve paslarla kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.