Türkiye Milli Takımı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Milli Takımı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Milli Takımı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası\'nda mücadele edecek

Türkiye Milli Takımı, 16-24 Mart tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda yer alacak. Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan takım, Sidney kentinde gerçekleşecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. Ay-yıldızlılar, grup aşamasında İsviçre, ABD, Danimarka, Japonya, Norveç, İsveç, Güney Kore, Estonya, Kanada, İskoçya, İtalya ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek. Grup aşamasını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselirken, diğer 4 takım play-off turuna katılacak.

13.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 16-24 Mart tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek.

Sidney kentindeki organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan takım temsil edecek.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasında son şampiyon İsviçre'nin yanı sıra ABD, Danimarka, Japonya, Norveç, İsveç, Güney Kore, Estonya, Kanada, İskoçya, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

13 takımın yer aldığı grupta ilk 2'ye girenler yarı finale, sonraki 4 takım ise play-off turuna yükselecek.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güney Kore, Danimarka, Türkiye, Japonya, İsviçre, Karaman, Estonya, Norveç, Kanada, İtalya, Dünya, İsveç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Milli Takımı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Büyükşehir okçuları milli takımda
    13:39 Büyükşehir okçuları milli takımda

    Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney Antalya'da düzenlenen 2024 yılı milli takım seçmelerinde gösterdikleri büyük başarı sonrasında A Milli Takımına girmeye hak kazandı.

  • ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde ev sahibi avantajıyla şampiyonluk hedefliyor
    13:30 ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde ev sahibi avantajıyla şampiyonluk hedefliyor

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez Dörtlü Final'e yükselen ÇBK Mersin, sahasında düzenlenecek organizasyonda kupayı kaldırmayı hedefliyor.

  • Gençlik ve Spor Bakanı: Antrenör Temel Eğitimi Protokolüyle 129 Bin Kişiye Eğitim Verildi
    13:02 Gençlik ve Spor Bakanı: Antrenör Temel Eğitimi Protokolüyle 129 Bin Kişiye Eğitim Verildi

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Anadolu Üniversitesi ile 4 yıl önce imzalanan Antrenör Temel Eğitimi işbirliği protokolü çerçevesinde 129 bin 186 kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Antrenör adaylarına 5 farklı modülde eğitimler verildi.

  • TSYD Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu Sonucunda Ali Yavuz Yeniden Başkan Seçildi
    12:42 TSYD Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu Sonucunda Ali Yavuz Yeniden Başkan Seçildi

    Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Yavuz, oy birliğiyle yeniden Sivas Şube Başkanı seçildi. Yapılan seçimde Yavuz'un yanı sıra yönetim ve denetleme kurulları da belirlendi. Ali Yavuz, konuşmasında TSYD Sivas Şubesi'nin başarılara imza atması için çalışacaklarını ve sporun her alanında var olacaklarını belirtti.

  • Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri İstifa Etti
    12:39 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri İstifa Etti

    İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin istifa ettiğini ve yerine Giovanni Martusciello'nin getirildiğini duyurdu. Sarri'nin Lazio'da geçirdiği süre boyunca 137 maça çıktığı ve 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldığı belirtildi.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara Sıcak Yemek İkram Ediyor
    12:39 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara Sıcak Yemek İkram Ediyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın arttığı Ramazan ayı boyunca Atatürk Spor Salonu'nda iftar saatinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ayrıca Alanya ve Manavgat'ta da iftar sofrası kuruluyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Enver Çatal da sahne alıyor.

  • Elazığ İl Özel İdarespor, 8 yılda 12 futbolcusunu profesyonel futbola kazandırdı
    12:36 Elazığ İl Özel İdarespor, 8 yılda 12 futbolcusunu profesyonel futbola kazandırdı

    Elazığ İl Özel İdarespor, Türk futboluna yetenek kazandırmaya devam ediyor. Son 8 yılda 12 sporcusunu profesyonel liglere gönderen takım, 16 yaşındaki kalecisi Muhammed Ataş'ın Erzurumspor FK'ya transfer olduğunu açıkladı. Elazığ İl Özel İdare Futbol Koordinatörü İcabi Ayyıldız, genç kalecinin gelecekte adından sıkça bahsettirecek potansiyele sahip olduğunu belirtti ve gençlerin gelişimine devam edeceklerini söyledi.

  • Afyonkarahisarlı Genç Bilek Güreşçisi Hüseyin Ateş Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa Şampiyonası Seçmeleri'nde Başarı Yakaladı
    12:31 Afyonkarahisarlı Genç Bilek Güreşçisi Hüseyin Ateş Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa Şampiyonası Seçmeleri'nde Başarı Yakaladı

    Afyonkarahisarlı genç bilek güreşçisi Hüseyin Ateş, Samsun'da gerçekleştirilen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sol kolda Türkiye Şampiyonu, sağ kolda ise Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca Büyükler Kategorisi'nde sol kolda Türkiye ikinciliği elde eden Ateş, Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ateş'in bu başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, sporcu ve antrenörünü tebrik etti.

  • Başakşehir'de Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezalar Yazıldı
    12:24 Başakşehir'de Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezalar Yazıldı

    Başakşehir'de trafiği yavaşlatan ve tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüleri sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Tespit edilen sürücülerden birisinin ehliyeti olmadığı ve bir motosikletin trafikten men edildiği belirlendi. Toplamda 73 bin 301 TL para cezası kesildi.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara İftar Yemeği İkram Ediyor
    12:22 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara İftar Yemeği İkram Ediyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Atatürk Spor Salonu'nda iftar saatinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ayrıca Manavgat ve Alanya'da da iftar sofraları kuruluyor. Türk Halk Müziği Sanatçısı Enver Çatal da Ramazan etkinlikleri kapsamında Antalyalılara keyifli bir akşam yaşattı.


13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:43:57. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Milli Takımı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement