Türkiye Motosiklet Federasyonu, motokros sezonunu başlattı - Son Dakika
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Türkiye Motosiklet Federasyonu, motokros sezonunu başlattı

Türkiye Motosiklet Federasyonu, motokros sezonunu başlattı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Doğu Avrupa Şampiyonası, Avrupa Gençler Şampiyonası ve Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın ilk etabıyla motokros sezonunu başlattıklarını açıkladı. Başkan Uçar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şampiyonaların Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde takip edildiğini belirtti. Ayrıca, Afyonkarahisar'ın motokrosta dünya markası haline geldiğini ve bu yıl sezonun önemli bir etkinlikle başladığını vurguladı.

20.05.2024 11:17
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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, sezonu Doğu Avrupa Şampiyonası, Avrupa Gençler Şampiyonası ve Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın ilk etabı ile başlattıklarını belirterek, start alan 158 sporcunun 100'den fazlasının genç ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Uçar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa motokros şampiyonalarını takip etti.

Uçar, AA muhabirine, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak motokros sezonunu Afyonkarahisar'da açtıklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın motokrosta bir dünya markası haline geldiğini kaydeden Uçar, "Altyapısı, sosyal imkanları, parkur özelliği, güzelliği itibarıyla ender parkurlardan ve dünyanın da birincilik ödülü almış parkurlarından bir tanesi. Bu yıl sezonu, Doğu Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası ve Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın ilk etabı ile başlatmış olduk." dedi.

"Bir milat olarak alıyoruz bunu"

Afyonkarahisar'da muhteşem bir görüntü elde ettiklerini belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Bir milat olarak alıyoruz biz bunu çünkü baktığımız zaman 158 sporcuyla start aldık bu organizasyonda. Bunun 100'den fazlası çocuk ve gençlerden oluşuyor. Özellikle Avrupa Gençler Şampiyonası'nın yapılıyor olması bizim çocuk ve gençlerimizi de önemli şekilde etkiledi ve tetikledi. Burada ilk kez parkura çıkan, ilk kez start alan sporcular da var. Bu organizasyonun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle de yapılıyor olması bambaşka anlam taşıyor."

Uçar, motokrosta bundan sonra Gönen, Çatalca, Hayrabolu yarışlarının olacağını hatırlatarak, "Burada seyircinin de çok büyük etkisi var. Afyonkarahisar'da motor sporları izleme kültürü de yüksek hale geldi. 6 yıldır burada yaptığımız Dünya Motokros Şampiyonası bu kültürün de oluşmasına vesile oldu. İnşallah daha güzel organizasyonla buradan bir başka parkura taşınacağız. Motokrosta sporcu sayımızı da artırarak devam etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Motokrosu tüm motor sporlarının başlangıç aşaması olarak gördüklerini dile getiren Uçar, "Zaten buradan Avrupa, Balkan ve Doğu Avrupa şampiyonu çıkardığımız bir branşımız özellikle motokros. Burada yetişen sporcularda tıpkı Toprak Razgatlıoğlu gibi Deniz, Can, Bahattin Sofuoğlu gibi dünya pistlerinde, asfalt pistlerde bizi temsil eder hale geliyor. Motokrosta motosiklete hakim olan ve burada tecrübe kazanmış olan sporcu bütün motor sporlarında başarılı olabilecek konuma geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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