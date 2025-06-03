Türkiye Muaythai\'de Dünya Şampiyonu Oldu

Antalya'da düzenlenen ve 71 ülkeden 600 sporcunun katıldığı Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esti. Ay-yıldızlı Muaythai Milli Takımı, 4 altın, 14 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanarak "Dünyanın En İyi Takımı" unvanına layık görüldü.

Şampiyonada Manisa'yı ve Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Cemile Aykoç, 63,5 kg kategorisinde gösterdiği üstün performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Rakiplerini eleyerek finale kadar yükselen Aykoç, azmi ve mücadeleci ruhuyla dikkatleri üzerine çekti. Bu başarıyla birlikte Manisa'ya büyük bir gurur yaşattı. Milli takımın toplamda elde ettiği 28 madalya, Türkiye'yi Muaythai branşında dünya şampiyonu yaparken, Cemile Aykoç gibi genç sporcuların katkısı bu başarının en önemli parçalarından biri oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Cemile Aykoç'un 63,5 kg kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Öztürk, "Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin uluslararası alanda bayrağımızı gururla taşıması, Manisa adına büyük bir sevinç kaynağı. Spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA