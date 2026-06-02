Türkiye'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Türkiye'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

Türkiye\'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı
02.06.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, Dünya Kupası için 26 kişilik nihai kadrosunu belirledi. Uçuş 2 Haziran'da.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası nihai kadrosunu belirledi.

Milli takım kafilesi 2 Haziran'da TSİ 13:30'da ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentine uçacak.

1 Haziran'daki Kuzey Makedonya hazırlık maçından bir gün sonra açıklanan kadroda şu oyuncular yer aldı:

KALECİ

DEFANS

ORTA SAHA

FORVET

Böylece Türkiye'nin Dünya Kupası için belirlediği 35 kişilik geniş aday kadrosu, kurallar gereği turnuva öncesi 26 kişiye düştü.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, geniş aday kadrosunda yer alıp nihai kadrodan çıkarılan üç oyuncunun, Dünya Kupası'ndaki ilk maçlardan önce sakatlık yaşanması durumunda kadro değişikliğine izin verildiği için hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafileye dahil edildiğini duyurdu.

Bu oyuncular Muhammed Şengezer (Başakşehir), Aral Şimşir (Midtjylland) ve Demir Ege Tıknaz (Braga).

Kadroda şu ana kadar en fazla milli takım forması giyen futbolcular Hakan Çalhanoğlu (104), Kaan Ayhan (72), Merih Demiral (61), Çağlar Söyüncü (59) ve Zeki Çelik (59).

Türkiye formasıyla en fazla gol atan futbolcular ise Hakan Çalhanoğlu (22), Kerem Aktürkoğlu (15), Arda Güler (6), İrfan Can Kahveci (6) ve Merih Demiral (6).

Türkiye'nin maçları

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye'nin turnuva başlamadan önce Venezuela ile bir hazırlık maçı daha olacak.

Bu maç 7 Haziran Pazar TSİ 01:00'de, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami Stadyumu'nda oynanacak.

Turnuva ilk kez üç ülkede (ABD, Kanada ve Meksika) organize edilecek.

Dünya Kupası'na ilk kez 48 takım katılıyor.

Türkiye'nin rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay.

A Milli Takım'ın maç programı ise şöyle:

Kaynak: BBC

Milli Takım, Etkinlikler, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama
33 yıldır hizmet veriyordu Türkiye’nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı 33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
11:00
Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum
Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:48:54. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.