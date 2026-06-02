Türkiye\'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası nihai kadrosunu belirledi.

Milli takım kafilesi 2 Haziran'da TSİ 13:30'da ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentine uçacak.

1 Haziran'daki Kuzey Makedonya hazırlık maçından bir gün sonra açıklanan kadroda şu oyuncular yer aldı:

Böylece Türkiye'nin Dünya Kupası için belirlediği 35 kişilik geniş aday kadrosu, kurallar gereği turnuva öncesi 26 kişiye düştü.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, geniş aday kadrosunda yer alıp nihai kadrodan çıkarılan üç oyuncunun, Dünya Kupası'ndaki ilk maçlardan önce sakatlık yaşanması durumunda kadro değişikliğine izin verildiği için hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafileye dahil edildiğini duyurdu.

Bu oyuncular Muhammed Şengezer (Başakşehir), Aral Şimşir (Midtjylland) ve Demir Ege Tıknaz (Braga).

Kadroda şu ana kadar en fazla milli takım forması giyen futbolcular Hakan Çalhanoğlu (104), Kaan Ayhan (72), Merih Demiral (61), Çağlar Söyüncü (59) ve Zeki Çelik (59).

Türkiye formasıyla en fazla gol atan futbolcular ise Hakan Çalhanoğlu (22), Kerem Aktürkoğlu (15), Arda Güler (6), İrfan Can Kahveci (6) ve Merih Demiral (6).

Türkiye'nin maçları

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye'nin turnuva başlamadan önce Venezuela ile bir hazırlık maçı daha olacak.

Bu maç 7 Haziran Pazar TSİ 01:00'de, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami Stadyumu'nda oynanacak.

Turnuva ilk kez üç ülkede (ABD, Kanada ve Meksika) organize edilecek.

Dünya Kupası'na ilk kez 48 takım katılıyor.

Türkiye'nin rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay.

A Milli Takım'ın maç programı ise şöyle: