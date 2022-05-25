- Türkiye'nin ilk WBC Kadın Şampiyonu Çetin, Dünya Şampiyonu Serrona'ya meydan okudu

Türkiye'nin ilk WBC gümüş kemerli kadın boksörü Seren Ay Çetin:

"Hayalim sıra dışı bir boksör olmak"

ANTALYA - Dünya Boks Konseyi Gümüş Kemeri Turnuvası'na katılarak Türkiye'de bu kemeri kazanan ilk kadın boksör olan Seren Ay Çetin okulunda coşkuyla karşılandı. 2 yıl içerisinde Dünya Şampiyonası için hazır olacaklarını belirten Seren Ay Çetin'in antrenörü Serdar Avcı, Dünya Şampiyonu Amanda Serrona'ya meydan okuyarak, "Hedefimiz onu nakavt etmek. Seren Ay ondan daha iyi olacak. Bizimle karşılaşmak zorunda kalacak" dedi.

Boksta dünyanın en büyük kemer organizasyonu olarak anılan WBC'nin gümüş kemer maçına çıkan Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan 'Golden Baby' lakaplı rakibi Avusturyalı Eva Voraberger'i 4'üncü rauntta nakavt ederek, şampiyon oldu. Gümüş kemerin sahibi olan Çetin, Türkiye'de bu kemeri kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti. Turnuva sonrası eğitim gördüğü Alaattin Keykubat Üniversitesi'ne gelen Çetin, burada arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Seren Ay Çetin ve antrenörü Serdar Avcı, kendilerine desteklerinden dolayı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaret etti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Çetin ve antrenör Avcı'ya çiçek ve plaket verdi.

Seren Ay Çetin'i tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Bir haklı gururun, başarının örneğini gördük. Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi öğrencisi olan Seren Ay Çetin WBC'nin organize etmiş olduğu Gümüş Kemer Turnuvası'nda rakibini nakavt ederek ülkemizde ilk defa kadın olarak gümüş kemerimizi getirdi. Bizleri ülke olarak sevince boğdu. İnşallah altın kemerle de yine karşınıza çıkacağız" dedi.

"Bu bir başlangıçtı"

Okuldan girdiği sırada arkadaşları tarafından karşılanan Seren Ay Çetin, maça çıktığı andan daha fazla heyecanlandığını belirtti. Bütün okulun kendisini tebrik ettiğini söyleyen Çetin, kendisi için unutulmaz bir an olacağını kaydetti. Başarının tebrik edildikçe güzel olduğunu vurgulayan Çetin, "Bence başarı tebrik edildikçe güzeldir. Kendilerine çok teşekkür ederim. Benim asıl hedefim her zaman dünya şampiyonluğu oldu. Bu bir başlangıçtı. Bu kemerin önemi Türk tarihi için bir ilk olması. Bu yüzden bu kemer benim için önemli ama çok daha büyük hedeflerim var. Okulumdan bu konuda çok büyük destek alıyorum. Tüm hazırlık sürecini yakından takip eden hocalarıma, rektör hocama teşekkür ediyorum. Alaattin Keykubat Üniversitesi öğrencileri olarak bu konuda çok şanslıyız. Ben görünürdeyim ama arkada bir sürü insan ve emek var. Okulun spor salonunu kullandım. Sorgusuz sualsiz anahtar teslim ettiler. 'İstediğin zaman antrenman yapabilirsin' dediler. Bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Yine okulumun ismini eteğimde gururla taşıyacağım. Okuluma bu gururu tekrar yaşatacağım" ifadelerini kullandı.

"Hayalim sıra dışı bir boksör olmak"

'Belki de adımı bilmiyorsun ama seni izlerken gözlerimiz doldu' şeklinde mesajlar aldığını belirten Seren Ay Çetin, bu mesajların kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Başarı elde etmek için emek verdiğini vurgulayan Çetin, önemli olanın ne kadar takdir edildiği olduğunu ve aldığı tebriklerin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Dünya şampiyonluğunu da ezici bir üstünlükle elde etmek istediğini vurgulayan Seren Ay Çetin, "İnşallah altın kemeri de alıp geldiğimde hep beraber gururlanırız. Altın için gerekli bütçe ayarlanırsa 6 ay sonrasına hazırlanabiliriz. Ben kendimi hazır hissediyorum. 1,5 - 2 yıl olur diye tahmin ediyoruz, bu şekilde planlama yaptık. Ben yine ezici bir üstünlükle almak istiyorum. Gümüş kemerde rakibim iki kez dünya şampiyonuydu. Çok ezici bir üstünlükle ben maçı kazandım. Tüm rauntdlarda üstün puan farkı aldım ve dördüncü rauntta nakavt ettim. Altında da bu şekilde kazanmak istiyorum. Hayalim sıra dışı bir boksör olmak. Dünyanın diğer ucundaki insanlar benim ismimi bilsin istiyorum. 1,5-2 yıla bu sıra dışı performansı göstermeye hazır olabiliriz" şeklinde konuştu.

"Tahminen rakibimiz Amanda Serrano, bizimle karşılaşmak zorunda kalacak"

Seren Ay Çetin'in Türk tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini dile getiren Antrenör Serdar Avcı, gümüş kemeri alarak dünya şampiyonası biletini kazandıklarını söyledi. Dünya şampiyonası için çalışacaklarını belirten Avcı, altın kemeri de Türkiye'ye getirecekleri sözünü verdi. Dünya şampiyonu Amanda Serrano'ya meydana okuyan Avcı, "Dünya şampiyonluğu maçı olduğu için daha çok ünlü bir ismin rakip olacağını düşünüyorum. Buradan şimdiden ismini söyleyebilirim. Tahmini olarak Amanda Serrano rakibimiz olacak. Kendisi kadın boksunda dünyanın sembolü. Hedefimiz onu nakavt etmek. Kendisine de buradan bir gönderme yapalım. Şimdiden yavaş yavaş kendisine hazırlanıyoruz. Son maçında çok iyi bir performans gösterdi. Ama biz ondan daha iyi olacağız. Seren Ay ondan daha iyi olacak. 1,5-2 yıl gibi bir zaman içerisinde onunla mutlaka karşılacağız. Bizimle karşılaşmak zorunda kalacak. Çünkü en iyisinin Seren Ay olduğunu şimdiden söylüyorum. Bunu tüm dünya görecek" dedi.