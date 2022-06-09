Türkiye Off-Road Şampiyonası üçüncü ayak yarışı Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Off-Road Şampiyonası üçüncü ayak yarışı Ankara'da yapılacak

09.06.2022 16:41
Türkiye Off-Road Şampiyonası üçüncü ayak yarışı Ankara'da yapılacak

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü'nden (ANDOFF) yapılan açıklamaya göre, ICRYPEX ana sponsorluğundaki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2022 ulusal yarış takviminde yer alan Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın üçüncü ayağı 17-19 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacak.

18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Kızılcahamam Belediyesi önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak şampiyona, 19 Haziran Pazar günü saat 18.30'da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, ANDOFF Başkanı Ergün Çirkin, ANDOFF Başkan Yardımcısı ve Yarış Direktörü İskender Gümüş ve yardımcı pilot Hande Karaağaç, organizasyonla ilgili istişare yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gümüş, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Demirciören mevkisinde yapılacak yarışlarda hem yarışmacılara ve hem de seyircilere görsel bir şölen hazırladıklarını belirten Gümüş, organizasyonun düzenlenmesine katkı yapan herkese teşekkür etti.

Gümüş, ANDOFF olarak bu yıl 1 ulusal, 3 mahalli olmak üzere toplamda 4 yarışa ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kızılcahamam, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Off-Road Şampiyonası üçüncü ayak yarışı Ankara'da yapılacak - Son Dakika

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