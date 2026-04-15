Türkiye Optimist Takım Şampiyonası Sonuçlandı

TÜRKİYE Yelken Federasyonu takviminde yer alan Türkiye Optimist Takım Şampiyonası, Ankara Yelken Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliğinde tamamlandı.

Şampiyonaya 12 takım ve 44 sporcu katıldı. Organizasyon, Büyükçekmece Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Doğuş Yelken, Galatasaray SK Yelken, Marmara Yelken Kulübü ve Yelken İstanbul İl Temsilciliği katkılarıyla gerçekleştirildi. Şampiyona sonunda İstanbul Yelken Kulübü birinci, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi ikinci, Yalıkavak Yelken Kulübü üçüncü ve Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi dördüncü oldu.