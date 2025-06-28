Türkiye Pickleball Ligi Finalleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Pickleball Ligi Finalleri Başladı

28.06.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Pickleball Ligi finalleri ENKA'da başladı, 60 takım mücadele ediyor.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi'nde finaller başladı.

ENKA Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen SPX Türkiye Pickleball Ligi finallerinde çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde 60 takım mücadele ediyor.

12 Nisan-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'da yapılan bölge liglerinde başarılı olan 60 takım, şampiyonluk için yarışıyor.

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Dervent, dereceye giren ekipleri ENKA'da ağırladıklarını belirtti.

Türkiye'nin en iyi oyuncularının mücadele verdiğinin altını çizen Dervent, bu sporun dünyada ve Türkiye'de yaygınlaştığını vurgulayarak "2019 yılından bu yana kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda pickleball, Türkiye Tenis Federasyonunun çatısı altına girdi. Bu kurumsal yapının, ilerlemeye ivme katacağına inanıyoruz. Sosyal yapınız, beceri düzeyiniz ne olursa olsun, raketi elinize aldığınızda oynama hissiyatı oluşturan bir spor. Bu rüzgarın her geçen gün tüm illere hızla yayılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu büyüme patlayarak devam edecek"

Pickleballun Türkiye Tenis Federasyonu bünyesine dahil edildiğini söyleyen Fatih Dervent, kurumsal bir yapıyla yola devam edecek olmanın büyük bir avantaj olduğuna dikkati çekti.

Türkiye Tenis Federasyonunun, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından olduğunu aktaran Dervent, şöyle konuştu:

"Federasyonun sistemi bu sporun yaygınlaşmasına ivme katacaktır. Pickleball ile ilgilenen bireylerin buna ihtiyacı vardı. Bir spor dalının gelişmesi için nitelikli eğitmenlere ihtiyacınız var, tesislere ihtiyacınız var. Pickleball, ABD'de doğdu. Harcanan paralar, sponsor gelirleri, profesyonel sporcuların yıllık gelirlerine bakınca son yıllarda hızla büyüdüğünü görüyorsunuz. Sadece ABD'de 62 binin üzerinde pickleball kortu var. Topluma ihtiyaç duyduğu ekipmanı, sahayı, kortu sunduğunuzda bu spor zaten geri kalan tüm keyifli özellikleri sunacak. Bu büyüme patlayarak devam edecek."

Organizasyonda mücadele eden Pickleball Türkiye Kulübü sporcuları Ömer Faruk Temel ve Mustafa Enes Debik, çok güzel bir atmosferde maçlara çıktıklarını belirterek önemli bir tecrübe edindiklerini dile getirdi.

Bugün yapılan eleme maçları yapılırken, final karşılaşmaları yarın oynanacak.

Kaynak: AA

Etkinlik, istanbul, Turnuva, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Pickleball Ligi Finalleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyhan Baraj Gölü’ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
Süper Lig’in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig’e transfer oluyor Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig'e transfer oluyor
Fenerbahçe’den yılın bombası Osimhen için görüşmeler başladı Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı
Salda Gölü’nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi Salda Gölü'nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Inter’den Barış Alper Yılmaz için teklif Inter'den Barış Alper Yılmaz için teklif
Kendisini ’komiser’ olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı Kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
Yasin Öztekin’den transfer itirafı: Galatasaray’a gelmeyi çok istiyor Yasin Öztekin'den transfer itirafı: Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor
Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD’den telefon aldık Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık
Antalyaspor’da Sinan Boztepe görevini bırakıyor Antalyaspor'da Sinan Boztepe görevini bırakıyor

18:34
Türkiye’nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
18:15
Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy’de gözaltına alındı
Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı
17:39
Özel’den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak
Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak
17:31
Sakarya’daki yangının dumanı Eskişehir’i kapladı
Sakarya'daki yangının dumanı Eskişehir'i kapladı
23:52
İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi
İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi
23:41
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze’de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
23:13
Bursa’da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu
Bursa'da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu
22:59
Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti
Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti
22:41
İsak Vural, 34 yıl sonra Serie A’ya yükselen Pisa’ya imza attı
İsak Vural, 34 yıl sonra Serie A'ya yükselen Pisa'ya imza attı
22:40
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 65 kişi tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 65 kişi tutuklandı
22:31
Taraftarın çağrısına Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Osimhen cevabı
Taraftarın çağrısına Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan Osimhen cevabı
22:18
Hadergjonaj, İran’a transferini savaş nedeniyle iptal etti
Hadergjonaj, İran'a transferini savaş nedeniyle iptal etti
22:13
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
21:59
Antalyaspor’da Sinan Boztepe görevini bırakıyor
Antalyaspor'da Sinan Boztepe görevini bırakıyor
21:55
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 19:27:50. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Pickleball Ligi Finalleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.