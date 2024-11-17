Türkiye Ragbi'de Hollanda'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Türkiye Ragbi'de Hollanda'yı 3-0 Yendi

Türkiye Ragbi\'de Hollanda\'yı 3-0 Yendi

Türkiye, Korumalı Futbol B Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi.

17.11.2024 20:46
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Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, deplasmanda Hollanda'yı 3-0 yendi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonada Hollanda'ya konuk oldu. Arnhem kentindeki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girmeyi başardı.

Korumalı Futbol Milli Takımı, organizasyonda daha önce İrlanda'yı Ankara'da mağlup etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Ragbi'de Hollanda'yı 3-0 Yendi - Son Dakika

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