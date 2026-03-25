Türkiye-Romanya Mücadelesi - Son Dakika
Türkiye-Romanya Mücadelesi

25.03.2026 11:21
A Milli Takım, Romanya ile 26 maçta 5 galibiyetle geçmişte zayıf kalmış durumda.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, rakibiyle geçmişte yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edemedi.

İki ülke şu ana dek 26 maç yaparken, bunlardan 14'ünü Romanya, 5'ini Türkiye kazandı, 7 müsabaka da berabere bitti.

Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 49 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere toplam 26 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 12'si Romanya'da oynadı.

A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 10'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.

İki takım son olarak 9 Kasım 2017'de Romanya'da karşı karşıya gelirken, ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı.

İlk milli maç Romanya ile

Türk Milli Futbol Takımı'nın 103 yıllık tarihindeki ilk rakibi Romanya, aynı zamanda millileri bugüne kadar en çok maç yaptığı takım ünvanını da taşıyor.

Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı.

Millilerin en çok gol yediği takım

Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.

Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 26 maçta 49 kez havalandırdı.

Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, tarihinde en çok maçı da 26 kezle Romanya ile yaptı.

Türkiye-Romanya maçları

Türkiye ile Romanya arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
09.11.2017ClujÖzel0-2
10.09.2013BükreşDünya Kupası Elemeleri2-0
12.10.2012İstanbulDünya Kupası Elemeleri0-1
11.08.2010İstanbulÖzel2-0
22.08.2007BükreşÖzel0-2
15.02.1995İzmirÖzel1-1
04.03.1987AnkaraÖzel1-3
13.11.1985İzmirDünya Kupası Elemeleri1-3
03.04.1985CraiovaDünya Kupası Elemeleri0-3
09.03.1983Tirgu MureşÖzel1-3
29.01.1983İstanbulÖzel1-1
22.03.1978İstanbulBalkan Kupası1-1
23.03.1977BükreşBalkan Kupası0-4
12.10.1975BükreşÖzel2-2
19.03.1974İstanbulÖzel1-1
23.10.1965AnkaraDünya Kupası Elemeleri2-1
02.05.1965BükreşDünya Kupası Elemeleri0-3
09.10.1963AnkaraÖzel0-0
08.10.1961BükreşÖzel0-4
14.05.1961AnkaraÖzel0-1
26.04.1959İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-0
02.11.1958BükreşAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-3
15.04.1928TameşvarÖzel2-4
07.05.1926İstanbulÖzel1-3
01.05.1925BükreşÖzel2-1
26.10.1923İstanbulÖzel2-2
NOT: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Romanya Mücadelesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye-Romanya Mücadelesi - Son Dakika
