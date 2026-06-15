Türkiye, Romanya'yı Farklı Geçti

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında düzenlenen Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, Romanya'yı 80-51 yendi.
27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası öncesindeki son organizasyonun ilk gününde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde iki müsabaka oynandı.
Günün ilk maçında Sırbistan, Litvanya'yı 72-68 mağlup etti. Ay-yıldızlılar ise günün ikinci maçında Romanya'yı 80-51 mağlup etti.
Milliler, ilk çeyreği 30-10, ilk yarıyı 56-19 ve üçüncü periyotu da 70-27 üstün tamamladı.
Organizasyonda maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Romanya-Sırbistan
20.15 Türkiye-Litvanya
16 Haziran Salı:
18.00 Litvanya-Romanya
20.15 Türkiye-Sırbistan
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