Türkiye Satranç Takımları Olimpiyat'ta - Son Dakika
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Türkiye Satranç Takımları Olimpiyat'ta

Türkiye Satranç Takımları Olimpiyat\'ta

Macaristan'da 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli Erkek Takımı 12, Kadın Takımı 26. oldu.

22.09.2024 22:18
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Macaristan'da düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli Erkek Takımı 12'nci, A Milli Kadın Takımı ise 26'ncı oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 7'nci ile eş puana sahip olan A Milli Erkek Takımı, averaj farkıyla 12'nci sırada yer aldı.

Organizasyonda büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2. masa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Açık kategoride 194 ülkenin yarıştığı olimpiyatlarda GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can'dan oluşan A Milli Erkek Takımı, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

A Milli Kadın Takımı ise 180 ülke arasında 26. sırada yer aldı. Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'dan oluşan A Milli Kadın Takımı, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Şampiyonada hem açık hem de kadınlarda Hindistan birinci oldu. Açıkta ABD ikinci, Özbekistan ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Kazakistan ikinciliği, ABD ise üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda millilerin güçlü rakiplerine karşı çok iyi mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda çok güçlü ülkelerle yarıştık. Türk satrancı dünyada hızla yükseliyor, genç yıldızlarımız parlıyor. 12 yıl önce başlattığımız altyapı atağıyla bugün gençlerimiz Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda gurur veren başarılar getiriyor. Genç yeteneklerimiz otoritelerin gözdesi oldu. Altyapıdan gelen gençlerimiz, Türk satrancının ve dünya satrancının da geleceği olacak. Türkiye önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atacak. GM Mustafa Yılmaz da dünyanın zirvesindeki Magnus Carlsen'den puan alan ilk Türk sporcu olarak Türk satranç tarihine geçti. Kadınlarımız da bu olimpiyatlarda çok iyi mücadele etti, yükselişleri sürecek."

Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, 3-sayfa, Dünya, Spor, Son Dakika

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