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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta maçları ve sonuçları - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta maçları ve sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta yapılan 4 maçla sürdü. Bugün oynanan maçlarda Pizza Lazza Haremspor-Fenerbahçe Koleji Novotel maçı 79-77, Gaziantep Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı 88-77, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka maçı 82-76 ve Semt77 Yalovaspor-OGM Ormanspor maçı 103-82 sonuçlandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi\'nde 20. hafta maçları ve sonuçları
20.01.2024 - 20:27,
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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta yapılan 4 maçla sürdü.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Pizza Lazza Haremspor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 79-77

Gaziantep Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 88-77

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 82-76

Semt77 Yalovaspor-OGM Ormanspor: 103-82

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta maçları ve sonuçları - Son Dakika
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