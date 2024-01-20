10:26 •
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta yapılan 4 maçla sürdü.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Pizza Lazza Haremspor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 79-77
Gaziantep Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 88-77
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 82-76
Semt77 Yalovaspor-OGM Ormanspor: 103-82
Son Dakika › Spor › Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta maçları ve sonuçları - Son Dakika