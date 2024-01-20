Türkiye Sigorta Basketbol Ligi\'nde 20. hafta maçları ve sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta yapılan 4 maçla sürdü.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Pizza Lazza Haremspor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 79-77

Gaziantep Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 88-77

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 82-76

Semt77 Yalovaspor-OGM Ormanspor: 103-82