Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası başlıyor - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi\'nde 30. ve normal sezonun son haftası başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası, yarın yapılacak bir müsabakayla başlayacak. Beşiktaş Emlakjet, Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Haftanın programı şu şekilde: Beşiktaş Emlakjet-Reeder Samsunspor, TOFAŞ-Galatasaray Ekmas, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa, Anadolu Efes-Bursaspor İnfo Yatırım, Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol.

02.05.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası, yarın yapılacak bir müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet, Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Reeder Samsunspor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

4 Mayıs Cumartesi:

15.30 TOFAŞ- Galatasaray Ekmas (TOFAŞ)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Pınar Karşıyaka (Muradiye)

18.00 Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor (Enka)

5 Mayıs Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

19.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa (Ankara)

6 Mayıs Pazartesi:

18.00 Anadolu Efes- Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası başlıyor - Son Dakika

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