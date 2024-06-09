Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde İlkokul Öğrencileri Test Edildi - Son Dakika
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Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde İlkokul Öğrencileri Test Edildi

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen testlerle Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri değerlendirildi. Proje, sporcuların doğru yönlendirilmesi ve uluslararası düzeyde başarılı sporcular yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirildi.

09.06.2024 13:38
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Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi çerçevesinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri karneleme öncesi son tarama testine tabi tutuldu.

Yıldırım Belediyesi, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesi ve uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefiyle hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi'ne ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl Yıldırım'daki 10 bin sporcunun katıldığı tarama testini geçen 600 sporcu karneleme öncesi son teste tabi tutuldu. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan taramalarda beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin ölçümlerini yaptığı proje boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, sıçrama, el kuvveti, geriye top atma, çabukluk, 20 metre sürat koşusu olmak üzere 12 farklı istasyonda düzenlendi. Her bir çocuk için hazırlanacak 'Spor Karnesi' ile tarama sonucunda spora yetenekli olduğu tespit edilen çocuklar yatkınlıklarına göre branşlara yönlendirme yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde İlkokul Öğrencileri Test Edildi - Son Dakika

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