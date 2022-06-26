Mücadelenin Süpermoto Open kategorisinde birinciliği Ata Kahvecioğlu elde etti. Diğer kategoriler 85cc'de Egehan Çalhan, 65cc'de Enes Çağan Çakır, 50 cc'de ise Poyraz Bor birinci oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı İzmir'de yapıldı - Son Dakika

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